    अंबाला-हिसार हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर; आठ घायल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    अंबाला-हिसार राजमार्ग पर मानव चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे आठ लोग घायल हो गए। दिवाली के कारण चौक पर भारी भीड़ थी। पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक दलविंदर सिंह ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

    कार दुर्घटना फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, अंबाला। अंबाला-हिसार राजमार्ग पर एक कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना शुक्रवार शाम मानव चौक के पास हुई, जब चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वहाँ खड़ी कई मोटरसाइकिलों और कारों को टक्कर मार दी।

    शहर का एक प्रमुख बाजार होने के कारण, मानव चौक पर खरीदारों की भीड़ थी और दिवाली के कारण वहां बड़ी संख्या में वाहन खड़े थे। पुलिस ने बताया कि राजपुरा निवासी दलविंदर सिंह जलबेहड़ा रोड से आ रहा था और दुर्घटना में घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए पास के एक सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।