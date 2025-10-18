Garib Rath Express Fire: 'शीशे तोड़ने का समय नहीं मिला, शुक्र है दूसरी बोगी में...'; यात्रियों ने बताई खौफनाक आपबीती

लुधियाना में रहता हूं। छठ पूजा पर घर जा रहा था। साथ में सामान से भरे दो बैग थे। सरहिंद स्टेशन से निकले थे और गाड़ी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। मैं जी-18 में सवार था। सरहिंद स्टेशन पर से आगे गाड़ी रुकी थी और आग भड़क गई। सामान की किसी ने परवाह नहीं की और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे।

- जय राम, बिहार।

त्योहार पर अपने घर जा रहा था। पता नहीं था कि बीच रास्ते में जान पर बन आएगी। सभी अपनी जान बचाने को भागने लगे। एक बार तो लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जान बच गई। अभी परिवार को कुछ नहीं बताया।

- रामचंद्र, बिहार

खगरिया का रहने वाला हूं। बेटी की शादी है, उसी के लिए घर जा रहा हूं। आठ महीने बाद घर जा रहा हूं। जी-19 कोच में 14 नंबर सीट पर बैठा था। बोगी में आग लगने पर ऐसा लगा आज नहीं बचूंगा। शादी के लिए सामान खरीदा था, जबकि सारा सामान जल गया। करीब चालीस हजार रुपये का नुकसान हुआ है।

- गिरधर ठाकुर।