    Garib Rath Express Fire: 'शीशे तोड़ने का समय नहीं मिला, शुक्र है दूसरी बोगी में...'; यात्रियों ने बताई खौफनाक आपबीती

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:42 PM (IST)

    लुधियाना में काम करने वाले महादेव कुमार भागलपुर जा रहे थे, तभी गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लग गई। यात्रियों में भगदड़ मच गई, सामान जल गया। बिहार के जय राम और खगरिया के रामचंद्र भी घर जा रहे थे। रामचंद्र बेटी की शादी के लिए सामान ले जा रहे थे, जो आग में जल गया। सभी यात्री अंबाला स्टेशन पर उतरे और अपनी आपबीती सुनाई।

    Garib Rath Express Fire: यात्रियों ने बताई खौफनाक आपबीती, फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अंबाला। लुधियाना में नौकरी करता हूं। तीन महीने बाद भागलपुर घर जा रहा था। जैसे ही ट्रेन की जी-19 बोगी में आग लगी, तो सभी जी-17 और 18 की ओर भागने लगे। शीशा तोड़ने तक का समय नहीं मिला। सामान से भरा ट्राली बैग रखा था, पूरा जल गया। किसी तरह से जान बचाई।

    शुक्र है कि दूसरी बोगी में जाने का रास्ता मिल गया, जबकि हर यात्री पहले आगे जाना चाहता था ताकि बच सके। यह कहना है गरीब रथ एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले महादेव कुमार का। जैसे ही अंबाला स्टेशन पर रुकी तो महादेव कुमार के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दिया। दैनिक जागरण से आपबीती साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज जान बच गई।

    लुधियाना में रहता हूं। छठ पूजा पर घर जा रहा था। साथ में सामान से भरे दो बैग थे। सरहिंद स्टेशन से निकले थे और गाड़ी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। मैं जी-18 में सवार था। सरहिंद स्टेशन पर से आगे गाड़ी रुकी थी और आग भड़क गई। सामान की किसी ने परवाह नहीं की और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे।

    - जय राम, बिहार।

    त्योहार पर अपने घर जा रहा था। पता नहीं था कि बीच रास्ते में जान पर बन आएगी। सभी अपनी जान बचाने को भागने लगे। एक बार तो लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जान बच गई। अभी परिवार को कुछ नहीं बताया।

    - रामचंद्र, बिहार

    खगरिया का रहने वाला हूं। बेटी की शादी है, उसी के लिए घर जा रहा हूं। आठ महीने बाद घर जा रहा हूं। जी-19 कोच में 14 नंबर सीट पर बैठा था। बोगी में आग लगने पर ऐसा लगा आज नहीं बचूंगा। शादी के लिए सामान खरीदा था, जबकि सारा सामान जल गया। करीब चालीस हजार रुपये का नुकसान हुआ है।

    - गिरधर ठाकुर।