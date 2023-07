पानी के बिल में बढ़ोतरी के विरोध में उतरे पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा, बोले- सरकार ने जनता के जले पर छिड़का नमक

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी के बिल में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई का दंश झेल रही है। ऐसे में पानी के बिलों में बढ़ोतरी करके गठबंधन सरकार ने जनता के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। प्रदेश सरकार जनता की जेब काटने का कोई मौका नहीं चूकती।

पानी के बिल में बढ़ोतरी के विरोध में उतरे पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पानी के बिलों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पर राजनीति गरमाने लगी है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई का दंश झेल रही है। ऐसे में पानी के बिलों में बढ़ोतरी करके गठबंधन सरकार ने जनता के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जनता की जेब काटने का कोई मौका नहीं चूकती। आज सबसे ज्यादा फोकस बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों पर होना चाहिए। ज्यादातर जिले पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जलभराव से लोगों को खाने-पीने के सामान से लेकर बिजली-पानी और मवेशियों के चारे तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 'लाखों एकड़ फसल हो चुकी है बर्बाद' हुड्डा ने कहा कि लाखों एकड़ खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई है, लेकिन रोकथाम के लिए भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को जल निकासी के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को जनरेटर और डीजल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। मकानों, दुकानदारों और कारोबारियों को हुए नुकसान का भी उचित आकलन करके सभी को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए।

Edited By: Rajat Mourya