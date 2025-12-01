अंबाला में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा

जागरण संवाददाता, अंबाला। अग्रवाल कॉम्प्लेक्स स्थित फ्रैश एंड ग्रीन दो मंजिला जनरल स्टोर में सोमवार सुबह आग लग गई। इस आग से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक सारा सामान जल चुका था।

प्रारंभिक जांच में आग का कारण शार्ट-सर्किट माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 5 बजे पवन जनरल स्टोर श्याम नगर में आग लगी थी। पवन की दुकान के साथ ही मकान है।

लिहाजा पड़ोसियों ने सबसे पहले आग लगी देखी और उन्होंने तुरंत पवन को सूचना दी। पवन सहगल ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़े प्रयास के बाद सुबह छह बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।

दुकान का कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। गनीमत रही कि दमकल विभाग की टीम समय पर पहुंच गई वरना आग साथ लगते मकान को भी चपेट में ले सकती थी।

बता दें कि पवन सहगल ने शुरुआत में सब्जियों की दुकान की थी तभी इसका नाम फ्रैश एंड ग्रीन रखा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने इसे जनरल स्टोर में तब्दील कर दिया था।