Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    अंबाला के अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में फ्रेश एंड ग्रीन जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने एक घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन सारा सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। पड़ोसियों ने पवन सहगल को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत दमकल विभाग को बुलाया। दुकान का बीमा नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुकान में लगी आग लाखों रुपए का सामान जलकर राख (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। अग्रवाल कॉम्प्लेक्स स्थित फ्रैश एंड ग्रीन दो मंजिला जनरल स्टोर में सोमवार सुबह आग लग गई। इस आग से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

    करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक सारा सामान जल चुका था।

    प्रारंभिक जांच में आग का कारण शार्ट-सर्किट माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 5 बजे पवन जनरल स्टोर श्याम नगर में आग लगी थी। पवन की दुकान के साथ ही मकान है।

    लिहाजा पड़ोसियों ने सबसे पहले आग लगी देखी और उन्होंने तुरंत पवन को सूचना दी। पवन सहगल ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़े प्रयास के बाद सुबह छह बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।

    दुकान का कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। गनीमत रही कि दमकल विभाग की टीम समय पर पहुंच गई वरना आग साथ लगते मकान को भी चपेट में ले सकती थी।

    बता दें कि पवन सहगल ने शुरुआत में सब्जियों की दुकान की थी तभी इसका नाम फ्रैश एंड ग्रीन रखा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने इसे जनरल स्टोर में तब्दील कर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें