हरियाणा: बिजली मंत्री के ‘करंट’ का डर... 4 अफसरों ने करा लिया तबादला; क्या है ट्रांसफर पॉलिसी?

दीपक बहल, अंबाला। प्रदेश के बिजली विभाग में ऑनलाइन तबादला नीति के तहत 100 अधिकारियों के स्थानांतरण हुए हैं। अधिकारियों ने मनपसंद स्थानों पर पदग्रहण कर लिया। सामने आया कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अंबाला कैंट से तीन अफसरों ने तबादला ही करा लिया, लेकिन किसी ने इसे नहीं चुना। सातवीं बार विधायक बनने वाले अनिल विज के विस क्षेत्र के तीनों उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) और एक कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) का पद खाली है।

आनलाइन ट्रांसफर पालिसी (ओटीपी) लागू होने के बाद अधिकारियों से विकल्प मांगे गए थे। अंबाला कैंट के एसडीओ ने दूसरे जिलों का विकल्प भर दिया, लेकिन दूसरे जिलों में कार्यरत किसी भी अधिकारी ने अंबाला कैंट को नहीं चुना। अब अंबाला कैंट में चारों पद खाली हो चुके हैं। पहले से ही एक्सईएन का अतिरिक्त कार्यभार यमुनानगर के एक्सईएन को दिया गया है, तीनों एसडीओ के मामले में भी यही करना होगा।

तबादला सूची में 100 अधिकारियों के नाम आनलाइन तबादला नीति के तहत निगम में पहली तबादला सूची में 100 अधिकारियों के नाम हैं। इन सभी ने अंबाला कैंट से दूरी बना ली। विज अपने आवास पर जनता की शिकायतें सुनते हैं, जिसमें बिजली से जुड़े मामलों की संख्या अच्छी-खासी रहती है मंत्री सीधा अफसरों से जवाब तलब करते हैं। माना जा रहा है कि इसी से बचने को अफसरों ने कैंट को नहीं चुना।

जानिये, बिजली निगमों की स्थिति प्रदेश को दो बिजली निगमों में बांटा गया है। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) हैं। चालीस हजार 294 पद स्वीकृत हैं, जबकि 18 हजार 769 पद खाली हैं। इसका असर कार्य पर भी पड़ रहा है, जबकि कर्मचारियों पर अतिरिक्त लोड हैं।