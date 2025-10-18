अंबाला में नशे में धुत्त कार चालक कई वाहनों को मारी टक्कर, 6 घायलों में एक की हालत गंभीर
अंबाला शहर में नशे में धुत्त एक कार चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक 13 वर्षीय बच्चे की हालत गंभीर है। आरोपी, धर्मेंद्र, पंजाब का निवासी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। नशे में धुत्त कार चालक ने अंबाला शहर में अलग-अलग जगह करीब 6-7 दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं आरोपित ने सड़क पर पैदल चल रहे लोगों को भी नहीं बक्शा। हादसे में समाचार लिखे जाने तक 6 लोग घायल हुए थे। इनमें से 13 साल के जश्न की हालत गंभीर बनी हुई थी।
सभी घायलों को रात साढ़े 9 बजे तक जिला नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा था। आरोपित की पहचान पंजाब के रामपुरी कपूरी गांव निवासी धर्मेंद्र के तौर पर हुई। इंस्पेक्टर सुनीता ढाका ने करीब दो किलोमीटर आरोपित को पीछा किया।
इसी दौरान दुर्गानगर के पास हिसार हाईवे पर उग्र लोगों की भीड़ ने आरोपित की गाड़ी पर पत्थर बरसाए तो एक पत्थर आरोपित धर्मेंद्र के सिर पर लगा तब जाकर गाड़ी रूकी। गाड़ी रुकते ही आरोपित की पब्लिक ने गाड़ी से निकालकर जमकर पिटाई भी की। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुनीता मौके पर पहुंच गई और आरोपित को छुड़ाकर जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया।
यह लोग हुए हादसे में घायल
हादसे में बराड़ा निवासी 30 वर्षीय अमजन जोकि होटल से जूस पीने निकला था उसे आरोपित ने जलबेहड़ा रोड पर शराब के ठेके के पास टक्कर मारी। इसी दौरान मजदूरी कर अपने घर जा रहे राममूल को भी आरोपित ने टक्कर उसे समय मार दी जब वह मानव चौक स्थित अपने किराये के मकान में साइकिल पर जा रहा था। मानव चौक के पास रहने वाले 35 वर्षीय मोहित की मोटरसाइकिल को भी आरोपित ने टक्कर मारी हादसे में मोहित घायल हो गया।
इसी तरह बाइक पर जा रहे गांव धुरकड़ा के जश्न और प्रिंस को भी आरोपित ने टक्कर मारी। बाइक 23 वर्षीय प्रिंस चला रहा था जबकि जश्न पीछे बैठा था। 13 वर्षीय जश्न की हालत गंभीर बनी हुई थी। 30 वर्षीय मुकेश जोकि सैलर से घर जा रहा था उसे भी आरोपित ने टक्कर मारकर घायल कर दिया।
आरोपित के मौके पर काटे गए दो चालान
आरोपित धर्मेंद्र के मौके पर इंस्पेक्टर सुनीता ढाका ने ड्रंक एंड ड्राइव और डेंजर ड्राइविंग करने का चालान काटा। आरोपित धर्मेंद्र का भी जिला नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी कई अन्य लोगों को आरोपित ने हिट किया लेकिन कुछ लोग जिला नागरिक अस्पताल की बजाए प्राइवेट अस्पताल में चले गए थे लिहाजा समाचार लिखे जाने तक उनके नामों की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इंस्पेक्टर सुनीता ढाका सेक्टर-9 थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित को पकड़ लिया गया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है।
