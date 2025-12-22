Language
    'धर्म बदल लो, नहीं तो तेरे बेटे और अपनी बेटी को मार देंगे...' युवक के पिता से मुस्लिम युवती के स्वजन बोले

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    अंबाला में एक हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम युवती से शादी करने पर युवती के परिवार ने युवक के पिता को धर्म बदलने की धमकी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उ ...और पढ़ें

    युवक के पिता से मुस्लिम युवती के स्वजन बोले- धर्म बदल लो, नहीं तो तेरे बेटे और अपनी बेटी को मार देंगे, केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम युवती से शादी के बाद युवती के स्वजन ने युवक के पिता को न सिर्फ धर्म बदलने की धमकी दे डाली, बल्कि यह भी कहा कि उसका बेटा मिला तो जिंदा जला देंगे और यदि लड़की नहीं मानी तो उसे भी जान से मार देंगे।

    इस धमकी के बाद युवक का पिता व परिवार सहमा है। युवक के पिता दीपक निवासी न्यू अजीत नगर ने महेश नगर थाना पुलिस को शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। बताया जाता है कि युवती के लापता होने का केस भी दर्ज है।

    शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके बेटे ने मुस्लिम युवती से कोर्ट मैरिज की है। इसके बाद से ही युवती के स्वजन परेशान कर रहे हैं। राह में कभी रोक लेते हैं और धमकियां देते हैं। कहते हैं कि धर्म बदल लो नहीं तो तेरा बेटा मिल गया तो उसे जिंदा जला देंगे। यही नहीं युवती का निकाह कहीं और कर देंगे।

    यदि लड़की नहीं मानी, तो उसे भी मार देंगे। इसी डर से वे अपने बेटे व बहू को भी घर नहीं लेकर आ रहे। उन्होंने कहा कि वह छिपकर रहने लगा, जबकि उनकी मेडिकल शाप भी बंद है। तीन दिन से दुकान में ही छिपा रहा।

    युवती के स्वजन बार-बार पूछ रहे हैं कि उसका बेटा कहां है। इससे पूरा परिवार सहमा हुआ है और परिवार को जान का खतरा है। इस बारे में जांच अधिकारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि तीन लोगों पर शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। दूसरे पक्ष से कोई शिकायत नहीं आई है।