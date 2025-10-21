Haryana Crime: करनाल में कर्नल के आवास में जेवरात चोरी कर लगाई आग, केस दर्ज
अंबाला कैंट में कर्नल अजय धानिक के घर में चोरी के बाद आग लगने का मामला सामने आया है। दीवाली समारोह से लौटने पर उन्हें जेवरात गायब मिले और घर में धुआं भरा था। उन्होंने चोरी के बाद सबूत मिटाने के लिए आग लगाने का संदेह जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना अंबाला कैंट पुलिस ने कर्नल अजय धानिक निवासी हार्डिंग लाइन अंबाला कैंट की शिकायत पर घर से जेवरात चोरी कर आग लगने की शिकायत पर केस दर्ज किया है। शिकायत में कर्नल अजय ने बताया कि 19 अक्टूबर को सह परिवार सहित अपने सरकारी आवास से यूनिट आफिसर्स मैस में दीवाली समारोह में शामिल होने के लिए गया था।
अपने क्वार्टर को ठीक से बंद करके गया। समारोह से जब वापस अपने क्वार्टर पर आया और ताला खोलकर भीतर जाने के लिए दरवाजा खोला तो धुआं भर हुआ था। पड़ोसी कर्नल अनुपम कुमार को बुलाया और दोनों ने मिलकर आग पर काबू पाया। उसके बाद अपने जेवरात चेक किए तो पता चला कि अलमारी में रखा सोना चांदी के जेवरात गायब हैं और सामान बिखरा हुआ है। साथ वाले कमरे में भी आग लगने के कारण धुआं भरा था।
उन्होंने कहा कि किसी ने उसके घर से जेवरात चोरी करने के बाद सुबूत मिटाने के लिए आग लगाई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने भी अपनी कार्रवाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
