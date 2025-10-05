13 दिन के लिए बंद हो रहा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, घबराने की जरूरत नहीं; अनिल विज ने लिख दी उड्डयन मंत्री को चिट्ठी

चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 13 दिनों के लिए बंद होने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर अंबाला एयरपोर्ट को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। अंबाला एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और यहां से उड़ानें शुरू करने की योजना है।

दीपक बहल, अंबाला। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जहां के एयरपोर्ट से नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरती हैं। 13 दिन के लिए मरम्मत के चलते यह एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लोग भी प्रभावित होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि इन उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट से उड़ाने की तैयारी कर रखी होगी, लेकिन इसी बीच हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को चिट्ठी लिखकर अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का विकल्प दे दिया है।

अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट में सुरक्षा और सुविधाओं से संबंधित मशीनों को इंस्टाल किया गया है। सिक्योरिटी के मद्देनजर पुलिस का पहरा भी लगा दिया है। विज ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ने वाली उड़ानों को अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से उड़ाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके।

उनका तर्क है कि चंडीगढ़ से अंबाला महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे यहां से उड़ानें उड़ाई जा सकती हैं। अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्री पर है कि वे इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर एमओयू हुआ है, जिसकी 1,88,23,603 रुपये की किस्त एयरपोर्ट अथारिटी को भेज दी है।

अब अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। रनवे, मशीनरी और यात्रियों को कैसे बस से लेकर जाना है, यह तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। लोगों की मांग को लेकर दैनिक जागरण ने भी हाल ही में "चंडीगढ़ हवाई अड्डा रहेगा बंद, जनता बोली- अंबाला का चालू कर दो" शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट 26 अक्टूबर से सात नवंबर तक, कुल 13 दिन के लिए बंद किया जा रहा है।

चंडीगढ़ से 33 घरेलू व दो इंटरनेशनल उड़ानें चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जहां 33 घरेलू उड़ाने संचालित होती हैं, वहीं दो इंटरनेशनल उड़ानें भी चलाई जाती हैं। यह सभी उक्त अवधि के दौरान बंद रहेंगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 26 अक्टूबर से 13 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानियां भी बढ़नी तय हैं।

रनवे को पालिमन मोडिफाइड इमल्शन तकनीक से मजबूत किया जाना है। विदेशी तकनीक पर आधारित लैंडिंग सिस्टम भी लगाया जाना है, जो खराब मौसम और धुंध जैसी स्थिति में लैंडिंग को सुरक्षित करेगा। इस अवधि के दौरान इस एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। इसकी जानकारी भी लोगों को दी गई है, जबकि पूर्व में बुक की गई टिकटों का रिफंड कंपनियां कर रही हैं।

अंबाला का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है पूरी तरह तैयार अंबाला कैंट का डोमेस्टिक एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। यहां पर लगेज स्कैनर मशीनों को भी इंस्टाल किया जा चुका है। इसके लिए विमानन कंपनियों से भी बात हुई है और यहां से संचालित होने वाली उड़ान के लिए तैयारियां हैं। यहां से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए होनी है, जबकि इसके अलावा श्रीनगर, लखनऊ के लिए भी उड़ान होनी है।

जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद है, उसे देखते हुए अंबाला के इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी संचालन किया जा सकता है, इसके लिए औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। मंत्री विज ने उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद होने की स्थिति में अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट को आपरेशनल किया जा सकता है।

यहां से उड़ानों को संचालित किया जाए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। अंबाला के इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए 20 एकड़ जमीन के लिए 133 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे, जबकि 40 करोड़ इमारत के लिए और 16 करोड़ अन्य कार्यों के लिए खर्च किए गए हैं।

अंबाला में है कार्गो हब की तैयारी एक ओर अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट तैयार है, वहीं इसी एयरपोर्ट के सामने कार्गो हब बनाने की भी तैयारी है। इस हब से डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल सामान की बुकिंग भी हो सकेगी। इससे कारोबारियों को अपना सामान देश ही नहीं विदेश तक भिजवाने में काफी सुविधा होगी।