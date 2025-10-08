Language
    'पीपल पेड़ के नीचे माथा टेक लो...', सोने के कुंडल लेकर फरार, शातिरों ने अपनी बातों में उलझाकर महिला को ठगा

    By KULDEEP SINGH CHAHAL Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    अंबाला में दो शातिर ठगों ने एक महिला को बातों में उलझाकर उसके सोने के कुंडल ठग लिए। महिला सुबह सैर पर निकली थी जहाँ युवकों ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और इलाज का झांसा देकर कुंडल उतरवा लिए। माथा टेकने के बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ लेकिन तब तक शातिर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पीपल के नीचे माथा टेकने की बात कहकर महिला से ठगी, जांच में जुटी पुलिस। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला। दो शातिरों ने एक महिला को इस तरह से अपनी बातों में उलझाया कि महिला मंत्रमुग्ध हो गई और शातिर उसके सोने के कुंडल ले उड़े। अंबाला कैंट थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

    शिकायत में लता रानी निवासी हलवाई बाजार ने बताया कि वह घरेलू काम करती है। पांच अक्टूबर को वह सुबह सात बजे सैर करने के लिए निकली थी। जब वह बंसी हलवाई चौक पर पहुंची तो दो युवक मिले। इन युवकों ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया।

    उसके घर के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। महिला ने बताया कि वह उनकी बातों में आ गई। उसने बताया कि उसका बेटा बीमार है। इस पर शातिरों ने कहा कि वे उसका इलाज कर देंगे। शातिरों ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे माथा टेक लो लेकिन माथा टेकने से पहले कानों में डाले गए सोने के कुंडल निकालकर हमें दे दो।

    माथा टेकने के बाद यह वापस मिल जाएंगे। महिला उनकी बातों में आ गई और कुंडल इन शातिरों को थमा दिए। महिला ने पीपल के पेड़ के नीचे माथा टेका और पीछे देखा तो ये दोनों युवक फरार हो चुके थे। इन आरोपितों की आसपास तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शातिरों की तलाश शुरू कर दी है।