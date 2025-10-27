Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा के नारायणगढ़ में बाइक के आगे ट्रैक्टर अड़ाया फिर तेजधार हथियारों से किया युवक पर हमला, खेत में पानी काटने से जुड़ा है विवाद

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    नारायणगढ़ में खेतों से पानी को लेकर विवाद में विशाल सिंह नामक एक व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। आरोपियों ने ट्रैक्टर से उसकी बाइक रोककर उस पर हमला किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घायल विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। खेतों से पानी काटने को लेकर हुए विवाद में आरोपितों ने विशाल सिंह निवासी गांव डैहर की बाइक के आगे ट्रैक्टर अड़ाकर रोका। यही नहीं विशाल पर तेजधार हथियार से हमला किया, जिसमें वे बुरी तरहह से घायल हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ लाया गया, जहां से उसे अंबाला शहर नागरिक असपताल रेफर कर दिया। स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। थाना नारायणगढ़ पुलिस ने विशाल की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विशाल ने बताया कि उनकी गाय की मौत हो गई थी। वह 23 अक्टूबर को गाय को दफनाकर अपने दोस्त कुलदीप सिंह निवासी डैहर के साथ बाइक पर घर आ रहा था। विशाल ने बताया कि जब वह गांव में अपने घर की बैठक के पास पहुंचे तो उसका चाचा प्रवेश कुमार, उसके दोनों बेटे अरुण व लाभ उर्फ वीशू खड़े थे।

    अरुण ने ट्रैक्टर उसकी बाइक के आगे अड़ाकर उसे रोक लिया। लाभ सिंह ने गंडासा उसकी बाजू पर मारा। इसके बाद सभी ने उस पर हमला किया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके परिवार के सदस्य आए तो आरोपित उसे कहने लगे कि यदि दोबारा खेतों से पानी काटा तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देंगे।

    विशाल ने बताया कि एक दिन पहले भी आरोपित ने ट्रैक्टर से उसकी बाइक में टक्कर मारी थी, जिस पर ग्रामीणों ने समझाकर मामला शांत कर दिया था। उसे नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देकर नागरिक अस्पताल अंबाला शहर ले गए। वहां से स्वजन उसे निजी अस्पताल लाए, जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।