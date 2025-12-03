'मैं खुद पोस्टर लगाता हूं...', पीएम मोदी की AI वाली वीडियो पर भड़के अनिल विज, कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। कांग्रेस की सीनियर लीडर ने प्रधानमंत्री मोदी का एक एआई जेनेरेटेड वीडियो एक्स एकाउंट पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी सूट पहनकर चाय बेचते नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में चाय की केटल और ग्लास हैं और वह चाय की आवाज लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे कई देशों के झंडे नजर आ रहे हैं।

एक्स एकाउंट पर छह सेकंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर बीजेपी नेता अनिल विज का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि,

कांग्रेस ने अगर ऐसा वीडियो डाला है, कांग्रेस ने करोड़ों लोगों को अपमान किया है। उन्होंने गरीब लोगों का अपमान किया है। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा काम करके ऊपर जा सकता है। यही हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है। मैं खुद पोस्टर लगाता हूं, लेकिन आज मैं मंत्री हूं, और कई लोग हैं। लेकिन ऐसा कर कांग्रेस प्रजातंत्र का घोर अपमान कर रही है।- अनिल विज, हरियाणा परिवहन मंत्री

पहले भी कांग्रेस ने की थी वीडियो पोस्ट

इसस पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई जेनेरेटेड वीडियो पोस्ट किया था, वह वीडियो उनकी मां से जुड़ा था। उसके कैप्शन में लिखा था,'साहब के सपनों में आईं मां। देखिए रोचक संवाद...

वीडियो में दो किरदार नजर आ रहे हैं। इनमें एक बुजुर्ग महिला (एआई) को दिखाया गया, जिनका फेस पीएम मोदी की दिवंगत माता हीराबेन जैसी नजर आ रही हैं। वह एक सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। वहीं वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपना देखते हुए दिखाया गया है।