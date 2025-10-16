Language
    'जैसे पक्षी अंधेरे से, वैसे ही कांग्रेस RSS से डरता है...' विपक्ष को अनिल विज का करारा जवाब

    By Deepak Behal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:14 AM (IST)

    हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आरएसएस से डरती है, क्योंकि आरएसएस उनकी धर्म और जाति की राजनीति को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विज ने नशा नियंत्रण पर सरकार के प्रयासों की सराहना की और कांग्रेस नेताओं की चुनावी प्रणाली की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने आरएसएस पर तालिबानी टिप्पणी की भी आलोचना की।

    Hero Image

    जैसे पक्षी अंधेरे से डरता है, वैसे ही कांग्रेस को आरएसएस से डर लगता है : विज

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे पक्षी को अंधेरे से डर लगता है, वैसे ही कांग्रेस को आरएसएस से डर लगता है। क्योंकि आरएसएस धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की उनकी नीति को समाप्त करती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विज ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विपक्ष के झूठे आरोपों से विचलित नहीं होगी। कहा नशे के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई मौजूदा भाजपा सरकार कर रही है, उतनी पहले किसी सरकार ने नहीं की। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में एक अलग नशा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया है।

    कहा कांग्रेस नेताओं को देश की चुनावी प्रणाली की समझ नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा आरएसएस को तालिबानी तर्ज पर बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि इस प्रकार के बयान आरएसएस की देशभक्ति और अनुशासन की विचारधारा से भयभीत मानसिकता को दर्शाते हैं।