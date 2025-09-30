'कोई भी किसी से प्यार करे लेकिन...', आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर क्या बोले अनिल विज?

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आई लव मोहम्मद ट्रेंड को देश में अशांति फैलाने का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे को उठाने और कानून व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर वोट चुराने में माहिर है। उन्होंने हरियाणा में अपराध नियंत्रण के लिए सरकार की सक्रियता की बात कही।

जागरण संवाददाता, अंबाला। आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। विज ने कहा कि कोई किसी से लव करे किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर प्रतीत हो रहा है कि टूल किट के माध्यम से देश में अशांति पैदा करने के नए प्रयोग किए जा रहे हैं।

आई लव मोहम्मद ट्रेंड में कांग्रेस के कूदने व लखनऊ में आई लव मोहम्मद के होर्डिंग्स लगने पर विज ने कहा कि कोई किसी से लव करे किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर इसकी आड़ में कानून व्यवस्था हाथ में लेने, पत्थर चलाए, गोलियां चलाए, देश की शांति को भंग करे और एक षड्यंत्र के तहत देश की शांति को भंग करने का प्रयास किया जाए यह ठीक नहीं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि टूल किट के माध्यम से देश में अशांति पैदा करने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।

राहुल गांधी पर भी दी प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा भाजपा को पहले वोट चोर अब पेपर चोर कहने पर अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ बच्चों की बचपन में ही भाषा गंदी हो जाती है और वह अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह अपनी बात को कहने के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब राहुल गांधी क्या कहना चाहते है यह तो वहीं बता सकते हैं।

विज ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का शोर डालते है मगर वो एक भी केस नहीं बता पाए कि एक भी वोट चोरी की गई हो। हां, कांग्रेस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, इनकी दादी का चुनाव ही गलत वोट डलवाने के कारण रद हो गया था।

तब इलाहबाद हाईकोर्ट ने इनकी दादी का चुनाव रद कर दिया था जिसके बाद इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। यह कांग्रेस का इतिहास है कि किस प्रकार से इन्होंने प्रजातंत्र के साथ व स्वतंत्र चुनाव पद्धति के साथ खिलवाड़ किया, शायद वहीं इनके सपनों में बार-बार आती है।

कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर वोटों को चुराया कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान कि बिहार में प्रधानमंत्री वोट चोरी के साथ वोट रेवड़ी भी बांट रहे हैं पर विज ने कहा कि महिला कल्याण के लिए हमारी सरकारें भिन्न-भिन्न प्रदेशों में काम कर रही है।

लाडो लक्ष्मी योजना जैसे हरियाणा में लागू की गई है वैसे बिहार में भी लागू की है। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर वोटों को चुराया है, इन्होंने गरीबी हटाओं का नारा दिया था और एक नारे पर यह तीन-चार बार सत्ता में आए। इसलिए यह झूठ बोलने में माहिर हैं।

अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी सक्रिय रहते हैं कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि पूरे हरियाणा में अपराध चरम पर है और अपराधियों का सिक्का चल रहा है पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कि मुख्यमंत्री हर समय इसके प्रति जागरूक रहते हैं और इसपर नकेल डालने के लिए प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है।