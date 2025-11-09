अंबाला में वंदे भारत के यात्रियों को अनिल विज ने दिया गुलाब का फूल, फिर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का अंबाला छावनी में स्वागत किया। विज ने यात्रियों को गुलाब के फूल दिए और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय व मेयर शैलजा सचदेवा के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने चार वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत के विकास को नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते पहिये लग गए हैं और राष्ट्र उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। प्रधानमंत्री ने चार वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया है, जिसमें से एक फिरोजपुर से अंबाला छावनी होते हुए नई दिल्ली तक चलाई गई है।
यह ट्रेन महज साढ़े छह घंटे में फिरोजपुर से दिल्ली पहुंचेगी, इससे लोगों का समय बचेगा और वे अपने कामकाज जल्दी कर सकेंगे। विज अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर फिरोजपुर से दिल्ली तक चलाई गई वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर स्वागत के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
इस दौरान मंत्री अनिल विज ने ट्रेन में सवार यात्रियों को गुलाब के फूल देते हुए उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय व नगर निगम अंबाला की मेयर शैलजा सचदेवा ने वंदे भारत ट्रेन को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चार वंदेभारत को शुरू किया है, जिनमें एक बनारस से खुजराहो तक, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर तक, तीसरी एरनाकुलम से बेंगलुरु तक और चौथी फिरोजपुर से दिल्ली तक चलाई गई है।
