    बुलडोजर चलाने की धमकी पर भड़के अनिल विज, बोले- प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करो

    By Deepak Behal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में जनसुनवाई करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए, जिस पर म ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंबाला में प्रॉपर्टी डीलर पर विज सख्त, केस दर्ज करने के आदेश

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए। विज के समक्ष बीडी फ्लोर मील के पास लक्की नगर निवासी कई महिलाओं ने प्रॉपर्टी डीलर द्वारा उन्हें पहले जमीन देने व बाद में इस जमीन पर किसी और व्यक्ति द्वारा अपना हक जताने की शिकायत दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाओं का आरोप था कि वे कॉलोनी में पक्की गली का निर्माण कराना चाह रहे थे। मगर वहां व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरन जगह खाली करने व बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत जमीन खरीदी थी, मगर वह भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विज ने मौके पर मौजूद डीएसपी अंबाला कैंट को प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।

    सुंदर नगर से आई महिला फरियादी ने विज को अपनी शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनके घर एक बिजली कर्मी लगातार आ रहा है, जोकि पूरे घर की वीडियोग्राफी कर रहा है साथ ही उन्हें बार-बार धमका रहा है।

    महिला ने विज को बताया कि उसके घर में बेटियां हैं मगर बिजलीकर्मी लगातार उन्हें परेशान करने की मंशा से उन्हें परेशान कर रहा है। जबकि उनका बिजली मीटर भी घर के बाहर लगा हुआ है। विज ने मामले में बिजली निगम के एक्सईएन को फोन कर कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

    इन मामलों में भी विज ने कार्रवाई के निर्देश दिए

    चार लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में महिला ने शिकायत दी। विज ने कैंट थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घसीटपुर से आए लोगों ने गांव में पुराने खंभों के स्थान पर नए खंभे लगाने की मांग की जिस पर विज ने बिजली निगम अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

    छावनी निवासी महिला ने एक व्यक्ति पर उसके दो लाख रुपये नहीं देने की शिकायत दी। महिला ने बताया कि उसने अपना मकान नौ लाख रुपये में एक व्यक्ति को बेचा था, मगर व्यक्ति द्वारा केवल सात लाख रुपये की राशि उसे दी गई, जबकि शेष दो लाख की राशि अब तक नहीं दी गई है।

    विज ने पड़ाव पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। डिफेंस एनक्लेव से आए निवासियों ने शिकायत देते हुए कहा कि गली में एक व्यक्ति द्वारा अपना मकान दो फीट आगे बना लिया है जिससे गली की चौड़ाई कम हो गई है।

    मामले में विज ने छावनी एसडीएम को गली में पैमाइश कराकर जांच के निर्देश दिए। अन्य मामले में महिलाओं ने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटियां फिलेडल्फिया जीएनएम नर्सिंग कर रही हैं, मगर तीन वर्ष से कोई परीक्षा नहीं ली गई। विज ने मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।