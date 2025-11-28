'ये मेरे लिए मरने जैसा...', युवती से छेड़छाड़ मामले में विज का पारा हाई, मनचलों के सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के अंबाला में एक युवती का पीछा करना तीन लोगों को भारी पड़ा। दरअसल, इन तीनों ने पीड़िता का पीछा कर उसे परेशान किया। यही नहीं, उन्होंने युवती के परिवार के साथ भी मारपीट की। जब इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवहन मंत्री अनिल विज हरकत में आए और फटकार लगाते हुए आरोपियों को तुंरत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इस बीच पुलिस ने आरोपियों की बाजार के बीच सिर मुंडवा कर उनकी परेड कराई। आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते रहे। आरोपियों ने कहा कि वे आगे से किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे। क्या है पूरा मामला? अंबाला कैंट की एक युवती से गाली गलौज और फिर स्वजनों से मारपीट के मामले में विज का तल्ख अंदाज देखने को मिला। उन्होंने एसएचओ से सख्त लहजे, ''लड़कियां शहर में आ-जा न सके, मैं अपने शहर में ये होने नहीं दूंगा। ये मेरे और तेरे लिए मरना है।''

अनिव विज वीरवार को अपने आवास पर अंबाला कैंट के लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इस मामले में उन्होंने कैंट एसएचओ को कहा कि जिन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनको अदालत में पेश किया जाए और इनको पैदल सड़क से ले जाया जाए।

मनचलों ने अश्लील भाषा का किया इस्तेमाल अंबाला छावनी हाउसिंग बोर्ड निवासी दंपति ने मंत्री विज को अपनी शिकायत दी थी। इस मामल में दंपत्ति ने बताया कि उनकी बेटी शाम को कोचिंग सेंटर से घर वापस लौट रही थी। तभी दो युवकों ने उनकी बेटी का पीछा किया और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर युवती ने माता-पिता को तुरंत फोन करके मौके पर बुला लिया। युवती के पिता ने बताया कि उन्होंने मौके से डायल 112 को पर फोन पुलिस बुलाई।