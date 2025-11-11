दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताकर कर दी बिहार में NDA की जीत की भविष्यवाणी, अम्बाला में क्या बोले अनिल विज?

जागरण संवाददाता, अम्बाला। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने दिल्ली ब्लास्ट को बड़ी दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में एजेंसियां जांच कर रही है, जिसके तथ्य जल्द सामने आ जाएंगे।

कल शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बड़ी दुखद घटना है इस मामले की जांच सभी एजेंसियां कर रही है और जल्द ही तथ्य सबके सामने होंगे।