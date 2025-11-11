दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताकर कर दी बिहार में NDA की जीत की भविष्यवाणी, अम्बाला में क्या बोले अनिल विज?
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर दुख जताया और कहा कि एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष हार के डर से शिकायतें कर रहा है।
जागरण संवाददाता, अम्बाला। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने दिल्ली ब्लास्ट को बड़ी दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में एजेंसियां जांच कर रही है, जिसके तथ्य जल्द सामने आ जाएंगे।
कल शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बड़ी दुखद घटना है इस मामले की जांच सभी एजेंसियां कर रही है और जल्द ही तथ्य सबके सामने होंगे।
वहीं, ऊर्जा मंत्री अनिल विज नए बिहार चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की बिहार चुनाव के नतीजे लगभग निकल चुके हैं और पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार आ रही है।
अनिल विज ने कहा की बाकी सभी पार्टियों धराशाई हो चुकी है, और यही कारण है कि वह बार-बार रोज शिकायतें कर रही है और रोता वही है जिसे हर दिख रही होती है।
