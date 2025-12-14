बाल-बाल बचे अनिल विज, काफिले के बीच घुसकर सीधे मंत्री की कार को मारी टक्कर; एक्शन में कमांडो और हरियाणा पुलिस

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज रविवार को बाल-बाल बच गए। एक वाहन ने उनके सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर सीधे उसकी कार को जोरदार टक्कर मारी।

यह हादसा पड़ाव क्षेत्र में हुआ है। मंत्री अनिल विज के आगे और पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था, लेकिन एक काले रंग की गाड़ी ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे मंत्री की कार को निशाना बनाया।

गनीमत रही कि मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बीच काफिले में सवार पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट हो गई और कमांडो ने गाड़ी को घेर लिया। पूछताछ में पता चला कि ड्राइवर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का एक कर्मी है। पड़ाव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।