Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गरम तेवर के बीच जेपी नड्डा से मिले अनिल विज, सियासी हलचल तेज; पोस्ट और वीडियो से काफी चर्चा में रहे थे

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:58 PM (IST)

    हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है लेकिन विज के हालिया राजनीतिक तेवरों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विज ने पहले सोशल मीडिया पर अपनी पहचान से मिनिस्टर शब्द हटाया था और समानांतर भाजपा चलाने का आरोप भी लगाया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    गरम तेवर के बीच जेपी नड्डा से मिले अनिल विज। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने रविवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। विज गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में भागीदारी करने गए थे। उनकी भाजपा अध्यक्ष से हुई मुलाकात को शिष्टाचारवश कहा जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अनिल विज के राजनीतिक तेवर गरम रहे हैं, उसके मद्देनजर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विज ने पिछले दिनों अपने एक्स हेंडिल पर मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया था और कहा था कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया, ताकि उनकी पहचान एक मिनिस्टर के पद की बजाय व्यक्तिगत हो और उनके फालोअर्स उन्हें अनिल विज के नाम की पहचान से जानें। उन्होंने इससे पहले यह भी ट्वीट किया था कि कुछ लोग अंबाला छावनी में समानांतर भाजपा चला रहे हैं।

    इसलिए उन्हें सलाह दी जाए कि वे क्या करें। इन दोनों पोस्ट से पहले अनिल विज की एक वीडियो भी काफी चर्चा में रही, जिसमें वह कहते सुने गए कि वे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री के पद पर वे आगे कभी भी दावेदारी करेंगे। विज के इन तेवरों के बाद उनकी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ संयुक्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनका दोनों नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी सामने आया था।

    वह अपनी राजनीतिक टिप्पणियों और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के दौरान इन सारे प्रकरणों पर बातचीत हुई या नहीं, यह तो स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन नड्डा और विज की पुरानी मित्रता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नड्डा से विज ने समस्त घटनाक्रमों के साथ अपनी पोस्टों को लेकर भी बातचीत की है।