गरम तेवर के बीच जेपी नड्डा से मिले अनिल विज, सियासी हलचल तेज; पोस्ट और वीडियो से काफी चर्चा में रहे थे

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है लेकिन विज के हालिया राजनीतिक तेवरों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विज ने पहले सोशल मीडिया पर अपनी पहचान से मिनिस्टर शब्द हटाया था और समानांतर भाजपा चलाने का आरोप भी लगाया था।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने रविवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। विज गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में भागीदारी करने गए थे। उनकी भाजपा अध्यक्ष से हुई मुलाकात को शिष्टाचारवश कहा जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अनिल विज के राजनीतिक तेवर गरम रहे हैं, उसके मद्देनजर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई गई है।

विज ने पिछले दिनों अपने एक्स हेंडिल पर मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया था और कहा था कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया, ताकि उनकी पहचान एक मिनिस्टर के पद की बजाय व्यक्तिगत हो और उनके फालोअर्स उन्हें अनिल विज के नाम की पहचान से जानें। उन्होंने इससे पहले यह भी ट्वीट किया था कि कुछ लोग अंबाला छावनी में समानांतर भाजपा चला रहे हैं।

इसलिए उन्हें सलाह दी जाए कि वे क्या करें। इन दोनों पोस्ट से पहले अनिल विज की एक वीडियो भी काफी चर्चा में रही, जिसमें वह कहते सुने गए कि वे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री के पद पर वे आगे कभी भी दावेदारी करेंगे। विज के इन तेवरों के बाद उनकी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ संयुक्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनका दोनों नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी सामने आया था।