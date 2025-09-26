पाकिस्तान पर फिर आग बबूला हुए अनिल विज, बोले- झूठा इतिहास पढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाना चाहता है पाक

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह झूठा इतिहास पढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। उन्होंने देश में हिंसा भड़काने वाली ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि देश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। विज ने लद्दाख में भाजपा कार्यालय में आगजनी की घटनाओं को भी विपक्षी दलों की टूलकिट का हिस्सा बताया।

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों को झूठा इतिहास पढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाना चाहता हैं लेकिन पूरा संसार जानता है कि पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है।

विज ने कहा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश में हिंसा भड़काना चाहती है लेकिन देश का माहौल खराब करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज आज अंबाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई को पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के तहत स्कूलों में पाठ्यक्रम लागू करने के तहत पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "पाकिस्तान तो पूरी तरह से पिट चुका है अब पाकिस्तान झेंप मिटाने के लिए हर जगह इस तरह की कार्रवाई कर रहा हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दुबई के खेल मैदान में भी पाकिस्तान के प्रशंसकों द्वारा तरह तरह के इशारे किए जाना और लोगों को गुमराह करना खेल भावनाओं के बिल्कुल विरोध है।

लद्दाख को पूर्णराज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने और भाजपा कार्यकाल में आग लगाने वाले युवाओं की पहचान नेपाल नागरिकों के रूप में हुई है जिसकी पुष्टि सेना के अधिकारी ने एक इंटरव्यू में की जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और लेह लद्दाख बहुत ही शांतिप्रिय इलाका है लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश में हिंसा भड़काना चाहती है।

उन्होंने कहा कि कई घटनाएं हो रही है और सब तरफ निगाहें रखी जा रही है परंतु कुछ विपक्ष के नेता सरेआम लोगों को उकसाने की बातें कर रहे हैं तथा सरेआम नेपाल का अनुसरण करने की बातें कर रहे हैं।

विज ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसीज इन सब पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में आई लव मोहम्मद के नाम से पूरे देश में जगह-जगह दर्शन हो रहे हैं इससे कोई एतराज नहीं लेकिन देश का माहौल खराब करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।