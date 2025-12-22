बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंबाला में आक्रोश, हिंदू संगठनों ने जमकर किया प्रदर्शन
अंबाला छावनी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। मनसिंह म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और हाल ही में मनसिंह जिले के भालुका में हुई रूह कंपा देने वाली घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी द्वारा अंबाला छावनी में प्रदर्शन आयोजित किया गया।
संगठन के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि मनसिंह (बांग्लादेश) में एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास की मात्र एक अनौपचारिक बातचीत को आधार बनाकर, उन पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया। भीड़ ने पुलिस की उपस्थिति में दीपू दास की पीट-पीटकर नृशंस हत्या कर दी और आतंक फैलाने के उद्देश्य से उनके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया।इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर मानवता को शर्मसार किया गया है। इस बर्बरता और बांग्लादेशी प्रशासन की निष्क्रियता के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए समस्त कार्यकर्ता और हिंदू समाज ने सदर बाजार चौक पर एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन के साथ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया। सदस्यों ने मांग की कि बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा और मंदिरों पर हमलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस मौके पर अशोक मक्कड़, रमेश जोशी, यशप्रकाश सहित मोहित, अचलेश, नरेंद्र रावत, संजय मल्होत्रा, राजेश चोपड़ा, रवि जाट आदि मौजूद रहे।
