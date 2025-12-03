Ambala Crime: युवती का पांच साल से पीछा कर रहा युवक, जेल जाने के बाद भी नहीं आई अक्ल ठिकाने, केस दर्ज
अंबाला में एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि लोकेश नाम का एक व्यक्ति 2020 से उसकी बेटी का पीछा कर रहा है, उसे साइबर तरीके से प्रताड़ित कर र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। शहर की एक महिला ने सेक्टर-9 थाना प्रभारी को शिकायत देकर अपनी 24 वर्षीय बेटी के लगातार हो रहे उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दुर्गा नगर निवासी लोकेश उर्फ सिकंदर 2020 से लगातार मधु का पीछा करने, साइबर-उत्पीड़न, उनकी छवि खराब करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में लिप्त है। महिला ने पहले भी उसके खिलाफ तीन एफआइआर – नंबर 53 (25 अप्रैल 2024), 91 (7 जून 2024) और 85 (17 जुलाई 2025) दर्ज करवाई थीं।
जमानत के बाद भी हरकतों से नहीं आया बाज
इन मामलों में आरोपित को जमानत तो मिल गई, लेकिन शिकायत के अनुसार वह जमानत पर आने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपित न केवल मधु का पीछा करता है बल्कि घर और मोहल्ले के चक्कर लगाकर दबाव बनाता है कि वह मुकदमे वापस ले ले। रोजाना फोन कर परेशान करना, रास्ता रोकना और धमकाना उसकी आदत बन चुका है।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि आरोपित ने वर्षों तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मधु की तस्वीरें और नाम का गलत उपयोग कर फर्जी आइडी बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। उसकी बेटी की फर्जी सोशल मीडिया आइडी को थाना सेक्टर-9 पुलिस ने 15 नवंबर को बंद करवाया था। आरोप हैं कि इसके बावजूद युवक ने पीछा करना और डराना जारी रखा।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपित का पूरा परिवार – पिता राजेश कुमार, माता नीलम रानी और बहन संजना – उसका साथ देते हैं और रोकने के बजाय उसे उकसाते हैं।
आरोपी गुंडा टाइप युवक है
उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आरोपी गुंडा टाइप का युवक है और उनकी बेटी, छोटे बेटे तथा पूरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। युवती की मां ने पुलिस से मांग की है कि आरोपित लोकेश उर्फ सिकंदर की जमानत रद्द कर उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रह सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।