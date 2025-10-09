Language
    दीवाली से पहले चमकेगा अंबाला, तीन घंटे तक अनिल विज ने की मीटिंग; साफ-सफाई को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

    By Deepak Behal Edited By: Nitish Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए बाजार और रेजिडेंट एसोसिएशनों के साथ बैठक की। उन्होंने स्वच्छता ऐप को लागू करने, सामुदायिक शौचालयों को दुरुस्त करने और आवारा पशुओं को गौशाला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। विज ने दुकानदारों से दुकानों के आगे सामान न रखने और स्वदेशी को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। विभिन्न एसोसिएशनों ने सफाई अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया।

    Hero Image

    दीपावली से पहले शहर को साफ सुथरा करने को लेकर विज ने किया मीटिंग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के बाजार एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ करीब तीन घंटे तक शहर को कैसे साफ सुथरा किया जा सकता है, इस पर मंथन किया।

    नप के अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी और पार्षदों ने अपनी। प्रधानों ने जहां नप की खामियां गिनवाई, वहीं नप ने वीडियो के माध्यम से सफाई आदि को लेकर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी। विज ने एसोसिएशन प्रधान और अधिकारियों के तर्क पर कहा कि यह बैठक हर माह होगी। स्वच्छता ऐप को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए।

    इस स्वच्छता ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सके और मोबाइल पर फोटो व लोकेशन डालकर सफाई संबंधी या स्ट्रीट लाइटों कोठीककरवानेके कार्य को किया जा सकेगा। जहां पर भी सामुदायिक/सुलभ शौचालय हैं, उनकी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए।

    स्वच्छता ऐप की निगरानी के लिए बैकअप टीमें भी एरियावाइज होनी चाहिए ताकि जहां से भी सफाई से संबंधित शिकायत प्राप्त हो, वह टीमें मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था के कार्यों को तुरंत कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर एसडीएमअंबाला छावनी विनेश कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद व ईओ देवेंद्र नरवाल सहित वार्डों से पार्षद, अधिकारी व अन्य मौजूद रहे।

    दुकानों में सामान भरा, ग्राहक न आए तो क्या फायदा

    विज ने सभी बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व अन्य से आह्वान किया कि दीपावली पर्व तक दुकानदार सीधा दुकानों तक पहुंचे, इसके लिए दुकानदार स्वयं ध्यान रखें। त्योहार की आड़ में कोई दुकानदार दुकानों के आगे सामान न रखे, जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो।

    ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बाजारों में ग्राहक वाहनों पर सुगमता से आ-जा सकें। इसके लिए उन्होंने प्रशासनका सहयोग देने का आह्वान किया।विजनेकहाकि आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमें अपनी पूर्णत: सहभागिता सुनिश्चित करनी है। स्वदेशी को बढ़ावा देना है, कोई भी दुकानदार जिस पर हिंदुस्तान का बना सामान बिकता है, वह अपनी दुकान के बाहर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं।

    लावारिस पशुओं का भी मुद्दा उठा

    बैठक के दौरान छावनी में लावारिस पशुओं का मुद्दा उठा, जिस पर विज ने बताया कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद द्वारा कार्य किए जाते हैं। आवारा पशुओं को गाड़ा-बाड़ा के नजदीक 22 एकड़ भूमि पर गौशाला बनाकर स्थानांतरित किया जा सके, इसके लिए एसडीएमईओ रूपरेखा तैयार करें।

    बैठक के दौरान कुछ बाजारों में लाइटें आन नहीं होने की जानकारी मिलने पर विज ने नप के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर भी बाजारों में या अन्य स्थानों पर यदि कहीं पर स्ट्रीट लाइटें या फैंसी लाइटें खराब हैं, तो उसे तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें।

    टांगरी नदी के आसपास बनी कॉलोनियों में जहां पानी या गंदगी आ गई थी, वहां सफाई के निर्देश दिए। बाजार एसोसिएशन अपने-अपने एरिया में सफाई व्यवस्था से दो-तीन कर्मचारियों को नियुक्त करें ताकि सफाई व्यवस्था के कार्य की मानिटरिंग हो और इसे सुगमता से किया जा सके। उन्होंने कूड़ा लेने के लिए आने वाले कर्मियों की हाजिरी भी लगवाने के निर्देश दिए।

    ये एसोसिएशन रही बैठक में

    बैठक में राय मार्केट बाजार एसोसिएशन से हरप्रीत सिंह, सदर बाजार से विकास बत्तरा, हनुमान मार्केट से बीएसबिंद्रा, हरजीतबुद्धिराजा, 12 क्रास रोड यादव धर्मशाला से प्रतिनिधियों, अतुल महाजन, आशीष, रामबाबू यादव, बलित नागपाल, अनिल चोपड़ा के अलावा विभिन्न पार्षदों ने अपने सुझाव रखे। बैठक में राय मार्किट एसोसिएशन, सदर बाजार एसोसिएशन, बीसी बाजार एसोसिएशन, अग्रसेन एसोसिएशन के साथ-साथ अन्य लोगों ने भी अभियान में अपना सहयोग देने के बारे में आश्वस्त किया।

    पार्किंग को डंपिंग जोन बना दिया: हरप्रीत सिंह

    राय मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हरप्रीत सिंह ने कहा कि प्रशासन ने पार्किंग बनाकर दी है, लेकिन इसे डंपिंग जोन बना दिया है। यहां पर बेसहारा पशु आते हैं और वाहनों के शीशे तोड़ देते हैं। वाहन चालक आकर बताते हैं। नाले का पानी जमा रहता है और दुकानों में रिसता रहता है।

    डोर टू डोर वाले जल्दी जाएं: श्याम सुंदर

    पार्षद श्याम सुंदर ने कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाले 10 बजे आते हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोग चले जाते हैं, जिससे कूड़ा नहीं उठ पाता। यदि यह कर्मचारी सुबह आठ बजे आ जाएं, तो कूड़ा लेकर जा सकते हैं।

    दुकानों के बाहर डस्टबिन रखें: बिंद्रा

    मार्केट एसोसिएशन के बीएसबिंद्रा ने कहा कि बाजारों में दुकानदार सड़क पर पालिथिन फेंक देते हैं। इससे गंदगी फैलती है। डस्टबिन बांटे गए, लेकिन अब कहां पता नहीं। दुकानदार चेक करें और यह डस्टबिन अपने पास रखें।

    दिन में दो-तीन बार उठाया जाए कूड़ा: बत्रा

    सदर बाजार एसोसिएशन के प्रधान विकास बत्रा ने कहा कि जब दुकानें बंद होती हैं, तो डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आकर चली जाती है। दुकानें 10 बजे खुलती हैं और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चली जाती हैदिन में दो से तीन बार गाड़ी आए, तोकूड़ा ठीक से उठ सकता है।