अंबाला में दर्दनाक हादसा, गुलमोहर होटल के पास कार पलटी; दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। तेज रफ्तार एक बार फिर मौत बनकर सड़क पर उतरी। चंडीगढ़-अंबाला रोड पर सोमवार-मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद आरोपित चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। हादसे में सतीश कुमार व मंजीत की मौत हो गई।

हादसा गुलमोहर होटल के पास और स्प्रिंग फील्ड स्कूल के पास सोमवार-मंगलवार देर रात करीब 1:45 बजे हुआ। जिरकपुर में ड्राइवर की नौकरी करने वाले अमित कुमार (29) अपने तीन दोस्तों के साथ टाटा टियागो कार में अंबाला लौट रहे थे। उनके साथ सतीश सिंह (गांव रामपुरा, जिला चुरू, राजस्थान), अनिल कुमार (गांव फरबीजाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) और मंजीत कुमार (गांव पहाड़ी 36, लोहारू, भिवानी) सवार थे। हादसे में मारे गए मंजीत और सतीश दोनों दोस्तों की शादी हो चुकी थी। सतीश की करीब दो साल की बेटी है, जबकि मंजीत का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस अभी चल रहा था। लेकिन अब दोनों ही दुनिया को छोड़ गए। अस्पताल की मोर्चरी में बैठक दोनों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

खाना खाकर लौट रहे थे घर, कुछ मिनट बाद छिन गई जिंदगी अमित ने बताया कि चारों दोस्त देर रात करीब 11:30 बजे जिरकपुर से रवाना हुए और रास्ते में चंडीगढ़ ढाबा ओ मैक्स ग्रीन के पास खाना खाने के लिए रुके। वहां से करीब रात 1:40 बजे वे अंबाला के लिए निकले। कुछ ही मिनट बाद उनकी कार को गुलमोहर होटल के पास पहुंचते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार (नंबर एचआर37ई-5982) ने उनकी गाड़ी की ड्राइवर साइड पर टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई और कई बार पलटी खा गई।

एक पल में सब कुछ खत्म हादसे में सतीश सिंह और मंजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अमित और अनिल बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को सिर, पैरों और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। अमित ने बताया कि टक्कर मारने के बाद पीछे से आई कार का चालक कुछ देर के लिए रुका भी था, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई, वह अपनी कार लेकर भाग गया।