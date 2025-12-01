Language
    अंबाला में फार्मा ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय को किया सील, बिना किसी रिकॉर्ड के दवाओं की खरीद-फरोख्त का लगा आरोप

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    अंबाला छावनी के डिफेंस कॉलोनी में चल रही फार्मा कंपनी ट्राइडेंट ड्रग्स के कार्यालय को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। जिला औषधी नियंत्रक ने कंपनी संचालक को तीन साल का रिकॉर्ड मांगा है। डीसी कार्यालय में शिकायत के बाद टीम ने यह कार्रवाई की। कंपनी पर बिना रिकॉर्ड के दवाएं बेचने का आरोप है, हालांकि कंपनी ने जीएसटी बिल दिखाए हैं। नारकोटिक्स विभाग द्वारा सील करने की अफवाह थी, जिसकी पुष्टि नहीं हुई।

    डिफेंस कॉलोनी में फार्मा ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय को किया सील।

    जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला छावनी के डिफेंस कॉलोनी में चल रहे फार्मा कंपनी ट्राइडेंट ड्रग्स के कार्यालय को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। यह कार्रवाई 22 नवंबर को हुई थी। इस मामले में शुक्रवार को जिला औषधी नियंत्रक हेमंत ग्रोवर ने कंपनी संचालक को नोटिस जारी कर तीन साल की सेल परचेज का रिकॉर्ड मांगा है।

    इसी रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद यह पता चला कि कंपनी के कार्यालय को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि डीसी कार्यालय में किसी ने इस कंपनी के बारे में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया है कंपनी बिना किसी रिकॉर्ड के दवाओं की खरीद-फरोख्त का काम कर रही है। इसी आधार पर डीसी के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया।

    यही टीम 22 नवंबर को डिफेंस कालोनी में पहुंची थी। मौके पर टीम ने संचालक से रिकॉर्ड मांगा था। संचालक की ओर से मौके पर ही सेल-परचेज का सारा रिकॉर्ड दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसपर टीम ने संतुष्टि भी जाहिर की थी चूंकि मामला डीसी की ओर से आया था। इसीलिए जब तक डीसी की ओर से कोई आगामी निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इस कार्यालय को सील करने के निर्णय लिया गया है।

    बताया जा रहा है कि इस कंपनी के संचालक ने जीएसटी बिलों सहित सारा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। वहीं सोमवार को दिनभर चर्चाएं यह रही कि इस कार्यालय को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने सील किया है और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन इन तथ्यों की कहीं से भी कोई आधिकारिक पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हुई थी।