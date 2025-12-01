अंबाला में फार्मा ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय को किया सील, बिना किसी रिकॉर्ड के दवाओं की खरीद-फरोख्त का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला छावनी के डिफेंस कॉलोनी में चल रहे फार्मा कंपनी ट्राइडेंट ड्रग्स के कार्यालय को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। यह कार्रवाई 22 नवंबर को हुई थी। इस मामले में शुक्रवार को जिला औषधी नियंत्रक हेमंत ग्रोवर ने कंपनी संचालक को नोटिस जारी कर तीन साल की सेल परचेज का रिकॉर्ड मांगा है।

इसी रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद यह पता चला कि कंपनी के कार्यालय को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि डीसी कार्यालय में किसी ने इस कंपनी के बारे में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया है कंपनी बिना किसी रिकॉर्ड के दवाओं की खरीद-फरोख्त का काम कर रही है। इसी आधार पर डीसी के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया।

यही टीम 22 नवंबर को डिफेंस कालोनी में पहुंची थी। मौके पर टीम ने संचालक से रिकॉर्ड मांगा था। संचालक की ओर से मौके पर ही सेल-परचेज का सारा रिकॉर्ड दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसपर टीम ने संतुष्टि भी जाहिर की थी चूंकि मामला डीसी की ओर से आया था। इसीलिए जब तक डीसी की ओर से कोई आगामी निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इस कार्यालय को सील करने के निर्णय लिया गया है।