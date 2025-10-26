Language
    अंबाला में टांग फ्रैक्चर के मरीज की सर्जरी नहीं होने पर मौत, परिजनों ने अस्पताल में काटा बवाल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    अंबाला के एक अस्पताल में टांग टूटने के मरीज की सर्जरी न होने से मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल ने जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल कालेज सद्दोपुर में सात दिन से उपचाराधीन मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुरुक्षेत्र जिले के राय माजरा निवासी नरेश 19 अक्टूबर को हादसे में घायल होने के बाद यहां भर्ती था। उसी एक टांग में फ्रैक्चर था। यहां उसकी टांग का ऑपरेशन भी नहीं किया गया।

    ठीक-ठाक युवक की संदिग्ध मौत से स्वजनों ने डाक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। पहले धरना दिया लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की तो अस्पताल में खूब हंगामा किया। गुस्साए स्वजन ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित तीन डाक्टरों पर केस दर्ज करने की मांग की।

    स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बलदेव नगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले को करीब साढ़े चार घंटे बाद शांत करवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच बोर्ड करेगा और पोस्टमार्टम जिला नागरिक अस्पताल में डाक्टरों से पैनल से करवाया जाएगा।

    बता दें कि छोटी दीवाली की रात नरेश घर लौट रहा था। वह एक निजी कंपनी में डिलीवरी ब्वाय था। लौटते हुए उसकी बाइक खंभे से टकरा गई थी। उसे एमएम अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। स्वजन के आरोप हैं कि अस्पताल में डाक्टर नहीं होने पर आपरेशन को टाला जा रहा था।

    फाइल नहीं दी

    स्वजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौत की सूचना के बाद जब उन्होंने कारण पूछा तो स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। डाक्टरों के नाम पूछे तो वह भी नहीं बताए। मृतक के साले अजय ने कहा कि बाद में तीन डाक्टरों का नाम बताया गया। लेकिन किसी से मिलवाया नहीं गया।

    जब अजय ने अस्पताल में भर्ती करने पर ट्रीटमेंट व केस समरी फाइल मांगी तो पहले कहा गया कि ऊपर है जब वह ऊपर लेने गए तो बताया गया कि नीचे है। इस तरह आधा घंटा घुमाया गया। आरोप हैं कि फाइल में ट्रीटमेंट तक की सही जानकारी और समय नहीं लिखा गया।

    स्वजन ने डाक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस मामले में बोर्ड गठित किया जाएगा। बोर्ड की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन डाक्टरों के नाम आ रहे हैं उनकी क्या लापरवाही रही यह सब जांच का विषय है। बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। -धर्मबीर, थाना प्रभारी, बलदेव नगर।