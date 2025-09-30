राहुल गांधी को मौत की धमकी पर आग बबूला हुई हरियाणा कांग्रेस, घटना को बताया लोकतंत्र पर हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी पर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर हमला बताया है। जैन ने इस घटना को राजनीतिक संस्कृति पर कलंक बताते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई और सत्ता पक्ष से माफी की मांग की है।

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक टीवी बहस में खुलेआम दी गई मौत की धमकी केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र, उसकी संवैधानिक मर्यादा और जनता के हक़ की आवाज़ के विरुद्ध एक दुस्साहसिक हमला है।

उन्होंने कहा कि यह घटना हमारी राजनीतिक संस्कृति पर कलंक है और इसने भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी है। जैन ने तीखे शब्दों में कहा कि यह प्रश्न केवल राहुल गांधी का नहीं, बल्कि देश की उस लोकतांत्रिक आत्मा का है, जो विरोध, असहमति और विचार-विमर्श की संस्कृति को जीवित रखती है। उन्होंने पूछा कि क्या यह धमकी किसी सुविचारित सियासी साज़िश का हिस्सा है?

क्या यह संकेत है कि अब बहस की जगह धमकियों ने ले ली है और सत्ता पक्ष असहमति को हिंसा से कुचलने का इरादा रखता है?। उन्होंने मांग की कि धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हो और सत्ता पक्ष को राष्ट्र से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए।