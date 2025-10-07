Haryana News: खेतों में पानी देने को लेकर आरोपितों ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, अंबाला। पंजोखरा थाना क्षेत्र के गांव नसडौली के खेतों में आराेपितों ने नछतर सिंह के साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया।

गांव नसडौली के नछत्तर सिंह ने बताया कि उसकी बाई टांग में पोलियो है और खेती बाडी करता है। 02 अक्टूबर को 11 बजे दिन में वह अपने खेत में जोहड से पाइप लाइन डालकर पानी दे रहा था कि उनके गांव के सरवन खान व उसके बेटे सैफअली व शंटी डंडे बिंडे लेकर आए।