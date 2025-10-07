Language
    Haryana News: खेतों में पानी देने को लेकर आरोपितों ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    By AVTAR SINGH Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    अंबाला के नसडौली गांव में नछत्तर सिंह नामक व्यक्ति पर सरवन खान और उसके बेटों ने खेत में पानी देने के दौरान हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने नछत्तर सिंह को लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    खेतों में पानी देने को लेकर आरोपितों ने की मारपीट, केस दर्ज (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। पंजोखरा थाना क्षेत्र के गांव नसडौली के खेतों में आराेपितों ने नछतर सिंह के साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया।

    गांव नसडौली के नछत्तर सिंह ने बताया कि उसकी बाई टांग में पोलियो है और खेती बाडी करता है। 02 अक्टूबर को 11 बजे दिन में वह अपने खेत में जोहड से पाइप लाइन डालकर पानी दे रहा था कि उनके गांव के सरवन खान व उसके बेटे सैफअली व शंटी डंडे बिंडे लेकर आए।

    शंटी ने उसकी कमर में बिंडा मारा और फिर तीनों ने उसे लातों डंडों बिंडो से मारा। जब मौका पर आकर उसके बड़े भाई धर्मपाल निवासी नसडौली उसे छुडवाने लगा।

    तीनों ने उसके साथ भी मार पिटाई की। जब उसने शोर मचाया तो तीनों उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने हथियारों सहित मौका से भाग गए। सरवन खान, सैफ अली, शंटी ने उसके साथ नाजायज मार पिटाई की है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया।