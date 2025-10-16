अंबाला में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर फंसाया जाल में, श्रमिक से धोखाधड़ी; ठग लिए 70 हजार रुपये 

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। नग्गल थाना क्षेत्र के गांव छपरा की महिला से पड़ोस के गांव कलावड़ के चरणजीत ने ठगी कर ली। आरोपित ने पहले बेटे और बाद में पुत्रवधू की नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 70 हजार रुपये ले लिये। काफी समय गुजर जाने के बाद ना तो नौकरी लगवाई और ना ही रुपये वापस किये। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

गांव छपरा की बाला देवी ने बताया कि वह मजदूरी करती है। उसके गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर गांव कलावड़ है। इस गांव का रहने वाला चरणजीत उनके गांव में आता जाता रहता है। उससे कहने लगा कि उसकी ऊपर सरकार में जानकारी है और उसके बेटे को डीसी रेट पर सरकारी नौकरी लगवा देगा। इसके लिए एक लाख रुपये देने होंगे। उसने कहा कि वह गरीब परिवार से है, इतने रुपये नहीं दे सकती। फिर वह घर आया और कहने लगा कि 70 हजार रुपये दे दो। उसके बाद जब नौकरी लग जाएगी तो बकाया राशि 30 हजार रुपये दे देना।