अंबाला में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर फंसाया जाल में, श्रमिक से धोखाधड़ी; ठग लिए 70 हजार रुपये
अंबाला के नग्गल थाना क्षेत्र में चरणजीत नामक व्यक्ति ने बाला देवी नामक महिला से उसके बेटे और पुत्रवधू को नौकरी दिलाने के नाम पर 70 हजार रुपये की ठगी की। नौकरी न मिलने पर पैसे वापस करने में आनाकानी करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाला देवी ने ब्याज पर पैसे लेकर दिए थे, जिससे वह परेशान है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। नग्गल थाना क्षेत्र के गांव छपरा की महिला से पड़ोस के गांव कलावड़ के चरणजीत ने ठगी कर ली। आरोपित ने पहले बेटे और बाद में पुत्रवधू की नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 70 हजार रुपये ले लिये। काफी समय गुजर जाने के बाद ना तो नौकरी लगवाई और ना ही रुपये वापस किये। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
गांव छपरा की बाला देवी ने बताया कि वह मजदूरी करती है। उसके गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर गांव कलावड़ है। इस गांव का रहने वाला चरणजीत उनके गांव में आता जाता रहता है। उससे कहने लगा कि उसकी ऊपर सरकार में जानकारी है और उसके बेटे को डीसी रेट पर सरकारी नौकरी लगवा देगा। इसके लिए एक लाख रुपये देने होंगे। उसने कहा कि वह गरीब परिवार से है, इतने रुपये नहीं दे सकती। फिर वह घर आया और कहने लगा कि 70 हजार रुपये दे दो। उसके बाद जब नौकरी लग जाएगी तो बकाया राशि 30 हजार रुपये दे देना।
इसके बाद उसने इसके लिए चरणजीत से तीन दिन का समय मांगा। उसने किसी से ब्याज पर 70 हजार रुपये लेकर मई 2022 में चरणजीत सिंह को दे दिये। काफी समय बीत जाने के बाद उसके बेटे को नौकरी नहीं लगी। चरणजीत को फोन किया तो वह बार-बार टालमटोल करता रहा। वह उसके घर पर चक्कर लगाने लगी तो वह कहने लगा कि उसकी पुत्रवधू को नौकरी लगवा देगा। लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद ना तो उसने बेटे की नौकरी लगवाई और ना ही पुत्रवधू की। टालमटोल करता रहा और ना ही रुपये वापस दे रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है, जिसमें रुपये देने की बजाए पुत्रवधू को नौकरी लगाने की बात कर रहा है। उसने ब्याज पर रुपये लेकर चरणजीत को दिये थे जिसकी वजह से वह बेहद परेशान है।
