अंबाला में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर से की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। जिला नगर योजनाकार विभाग ने सोमवार को अवैध कालोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्बन एरिया अंतर्गत सरसेहड़ी गांव, तहसील अंबाला छावनी में विकसित की जा रही अवैध कालोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

टीम ने टाइल वाली सड़कों को जेसीबी से तोड़ डाला। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान, कनिष्ठ अभियंता रविंद्र और अभिषेक और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। टीम ने पूरे इलाके को घेरकर पहले निर्माण की स्थिति देखी और फिर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को पूरी तरह हटवा दिया।