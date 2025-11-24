Language
    अंबाला में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर से की तोड़फोड़

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    अंबाला में जिला नगर योजनाकार विभाग ने सरसेहड़ी गांव में एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। टीम ने टाइल वाली सड़कों को जेसीबी से तोड़ा। जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने कहा कि कुछ भूमालिक अवैध रूप से प्लाट बेच रहे थे और कॉलोनी को नियमित कराने का झूठा वादा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी कॉलोनी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है।

    अवैध कॉलोनियों में टीम ने की तोड़फोड़।

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। जिला नगर योजनाकार विभाग ने सोमवार को अवैध कालोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्बन एरिया अंतर्गत सरसेहड़ी गांव, तहसील अंबाला छावनी में विकसित की जा रही अवैध कालोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

    टीम ने टाइल वाली सड़कों को जेसीबी से तोड़ डाला। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान, कनिष्ठ अभियंता रविंद्र और अभिषेक और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। टीम ने पूरे इलाके को घेरकर पहले निर्माण की स्थिति देखी और फिर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को पूरी तरह हटवा दिया।

    जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने मौके पर कहा कि कुछ भूमालिक और प्रापर्टी डीलर अवैध कालोनी को जल्द रेगुलर होने का झांसा देकर प्लाट बेच रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई कालोनी विभाग में स्वीकृत नहीं है और न ही इनके रेगुलर होने की कोई प्रक्रिया चल रही है।