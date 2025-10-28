Language
    मसाज-थेरेपी के नाम पर... अंबाला के होटल में पुलिस का छापा पड़ते ही सकपका गई महिलाएं, चार युवक भी पकड़े गए

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    अंबाला के एक होटल में मसाज थेरेपी के नाम पर संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापा मारकर चार युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि वहां मौजूद महिलाएं घबरा गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और इस संदिग्ध गतिविधि का पर्दाफाश हो सके।

    सैलून एंड थेरेपी सेंटर से हिरासत में ली गई महिलाएं व अन्य। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, अंबाला। बलदेव नगर से नारायणगढ़ की ओर जा रही मुख्य सड़क पर स्थित गोल्डन ऐरा सैलून एंड थेरेपी सेंटर में पुलिस ने रविवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी विरेंद्र के नेतृत्व में पहुंची टीम ने देह व्यापार की आशंका के चलते सेंटर पर अचानक दबिश दी और मौके से तीन महिलाओं व चार युवकों को हिरासत में ले लिया।

    सूत्रों के अनुसार यह सेंटर एक किराये की इमारत में चल रहा था, जहां थेरेपी के नाम पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की हैं।

    इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। थाना बलदेव नगर प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मबीर ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इस सेंटर में मसाज और थेरेपी की आड़ में अवैध धंधा चलाया जा रहा है। शिकायतों की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने गोपनीय योजना बनाकर दबिश दी।

    फिलहाल पुलिस ने सेंटर को सील कर जांच शुरू कर दी है। दबिश के दौरान पुलिस ने सेंटर का रजिस्टर और मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए हैं। रजिस्टर से यह पता लगाया जा रहा है कि सेंटर पर कौन-कौन लोग नियमित रूप से आते थे, जबकि मोबाइल नंबरों की जांच से पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि जब टीम मौके पर पहुंची, तो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खाली था। जैसे ही अधिकारी ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े, वहां मौजूद युवक और महिलाएं घबराकर इधर-उधर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने तत्काल काबू कर लिया।