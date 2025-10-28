मसाज-थेरेपी के नाम पर... अंबाला के होटल में पुलिस का छापा पड़ते ही सकपका गई महिलाएं, चार युवक भी पकड़े गए

जागरण संवाददाता, अंबाला। बलदेव नगर से नारायणगढ़ की ओर जा रही मुख्य सड़क पर स्थित गोल्डन ऐरा सैलून एंड थेरेपी सेंटर में पुलिस ने रविवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी विरेंद्र के नेतृत्व में पहुंची टीम ने देह व्यापार की आशंका के चलते सेंटर पर अचानक दबिश दी और मौके से तीन महिलाओं व चार युवकों को हिरासत में ले लिया।

सूत्रों के अनुसार यह सेंटर एक किराये की इमारत में चल रहा था, जहां थेरेपी के नाम पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की हैं।

इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। थाना बलदेव नगर प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मबीर ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इस सेंटर में मसाज और थेरेपी की आड़ में अवैध धंधा चलाया जा रहा है। शिकायतों की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने गोपनीय योजना बनाकर दबिश दी।