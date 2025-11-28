अंबाला: घर में चल रही गजक फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से लगी आग, दो साल के मासूम सहित मां की जलकर मौत

Language
    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:28 AM (IST)

    अंबाला में एक घर के अंदर चल रही गजक फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में एक माँ और उसके दो साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दाएं- एकता का फाइल फोटोl सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। जगाधरी गेट के पास काजीवाड़ा के एक घर में चल रही गजक बनाने की फैक्ट्री में वीरवार दोपहर आग लगने से दो साल के रिधांश और उसकी मां एकता की जलने से मौत हो गई। हादसे में 13 साल की तनुष्का उर्फ तन्नू को सांस लेने में दिक्कत होने और जलने से चंडीगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    नों को बचाने के लिए घर में घुसे मृतक रिधांश के पिता राजाराम को सांस लेने में दिक्कतों के चलते जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

    डीजल की भट्टियों से भड़की आग

    वीरवार दोपहर एक बजकर 55 मिनट पर गजक बनाने की फैक्ट्री में धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से आग लगी और घर में रखी डीजल की भट्टियों से आग भभक गई।

    घर पर ही नीचे गजक व गोलगप्पे बनाते थे और ऊपर राजाराम का परिवार रहता था। राजाराम का बड़ा बेटा नौ वर्षीय दिव्यांश और छह साल की बेटी भव्या स्कूल गए थे। मां एकता व दो साल का रिधांश ऊपर कमरे में था।

    भागने का नहीं मिला मौका

    इन दोनों के साथ पड़ोस में रहने वाली राजाराम के पिता अशोक कुमार की भांजी तनुष्का भी थी। तीनों को आग लगने के बाद घर से भागने का मौका ही नहीं मिला। एसडीएम दर्शन सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।