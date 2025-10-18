अंबाला में दादा बनने पर अधेड़ की ‘दादागीरी’, नशे में धुत्त होकर पहुंचा अस्पताल फिर 6 कर्मचारियों को पीटा

जागरण संवाददाता,अंबाला शहर। नागरिक अस्पताल में शुक्रवार सुबह नवजात पोते के जन्म की खुशी में नशे में धुत्त होकर पहुंचे अधेड़ ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए छह सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। उसने बुलेट से लोहे की राड निकालकर उन्हे जान से मारने का प्रयास तक किया।

करीब आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में हंगामा मचाते हुए सरकारी काम में बाधा भी डाली। सुरक्षा कर्मियों ने जनता की मदद से उसे काबू किया। आरोपित की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव जमीतगढ़ निवासी सुच्चा सिंह के रूप में हुई। चौकी में बंद करने के दौरान भी उसने पुलिस व सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया।

डॉक्टरों की पार्किंग में घुसा, रोकने पर भड़का शुक्रवार सुबह करीब 10:40 बजे सुच्चा सिंह दो बच्चों को लेकर बुलेट पर नागरिक अस्पताल पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे बताया कि डॉक्टरों की पॉर्किंग में गाड़ी खड़ी न करे और बाहर पार्किंग का उपयोग करे, तो वह तैश में आ गया। सुरक्षा कर्मी जसबीर ने उसे रोका तो सुच्चा सिंह ने थप्पड़ मार दिया। वह बुलेट से स्टील की राड निकाल लाया और जसबीर पर हमला कर दिया।

जसबीर के बचाव में पहुंचे दूसरे सुरक्षा कर्मी को भी पीटा। घटना की सूचना अस्पताल चौकी को दी गई। मौके पर चौकी से एक पुलिस कर्मी पहुंचा, लेकिन सुच्चा सिंह ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया। वह गालियां देता रहा और फोन कर साथियों को बुला लिया।

उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चंद मिनटों में चार बदमाश अस्पताल पहुंच गए। सभी ने सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की और मारपीट की। जब भीड़ बढ़ी और लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो सुच्चा सिंह व उसके साथी गालियां देते हुए बाहर भाग गए।