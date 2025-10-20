अंबाला में सड़क हादसा, कार की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल
अंबाला में जलबेहड़ा रोड पर एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रहमुल बिहार के रहने वाले हैं और मजदूरी करके लौट रहे थे। कार चालक तलविंद्र सिंह ने भागने की कोशिश में गाड़ी नाले में गिरा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। सदर थाना क्षेत्र के जलबेहड़ा रोड स्थित एक कार चालक ने साइकिल सवार को चपेट में ले लिया। जिससे साइकिल सवार बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गया। घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
जलबेहड़ा रोड स्थित सुर्या स्कूल के पास किराये पर रह रहे रहमुल ने बताया कि वह गांव कांपबाजार जिला सारसा बिहार का रहने वाला है। 17 अक्टूबर को वह जग्गी कालोनी अंबाला से मजदूरी करने के बाद शाम करीब 7- 8 बजे साइकिल पर अपने घर जा रहा था। जैसे ही जलबेहडा रोड पर नियर दुर्गा मार्बल के पास पहुंचा तो सामने से एक सफेद रंग की कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।
चोट लगने से बेहोश हो गया तो परिवार वालों ने सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। गाड़ी चालक की पहचान तलविंद्र सिंह निवासी गांव रामपुर जिला पटियाला पंजाब के रूप में हुई। चालक ने गाड़ी को भगाते हुए हिसार रोड पर बतरा पैलेस के पास नाले में गिरा दिया।
