अंबाला में सड़क हादसा, कार की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। सदर थाना क्षेत्र के जलबेहड़ा रोड स्थित एक कार चालक ने साइकिल सवार को चपेट में ले लिया। जिससे साइकिल सवार बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गया। घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जलबेहड़ा रोड स्थित सुर्या स्कूल के पास किराये पर रह रहे रहमुल ने बताया कि वह गांव कांपबाजार जिला सारसा बिहार का रहने वाला है। 17 अक्टूबर को वह जग्गी कालोनी अंबाला से मजदूरी करने के बाद शाम करीब 7- 8 बजे साइकिल पर अपने घर जा रहा था। जैसे ही जलबेहडा रोड पर नियर दुर्गा मार्बल के पास पहुंचा तो सामने से एक सफेद रंग की कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।