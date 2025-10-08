Language
    अंबाला में ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे को लेकर कारोबारी को लगाया चूना, 12 लाख ठगे; साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज

    By Umesh Bhargava Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    अंबाला में एक कारोबारी को ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 12.40 लाख रुपये की ठगी हुई। फेसबुक पर एक फर्जी विज्ञापन के जरिए रूबी जैन नामक एक कथित निवेश सलाहकार ने अमित कुमार शर्मा को 100% मुनाफे का वादा किया। अमित ने विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर किए लेकिन मुनाफा निकालने की कोशिश करने पर और पैसे मांगे गए।

    ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर कारोबारी से ठगे 12.40 लाख

    जागरण संवाददाता, अंबाला। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर कारोबारी को 12.40 लाख रुपये का चूना लगा दिया गया। साइबर क्राइम थाना अंबाला ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला फेसबुक पर चलाए जा रहे एक फर्जी ग्लोबल ट्रेडिंग एड से जुड़ा है, जिसके जरिए आरोपितों ने शिकायतकर्ता को धीरे-धीरे ठग लिया।

    जानकारी के अनुसार, अमित कुमार शर्मा निवासी मकान नंबर 4-ए, टैगोर गार्डन, नारायणगढ़ रोड, अंबाला सिटी, पिछले 25 साल से काटन का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2 अगस्त 2024 को फेसबुक चलाते समय उन्हें गोल्मैन सच्स ग्लोबल फाइनेंस नाम से एक विज्ञापन दिखाई दिया।

    विज्ञापन पर क्लिक करने पर रूबी जैन नाम की आइडी से उनसे संपर्क हुआ। रूबी जैन ने खुद को शेयर मार्केट निवेश सलाहकार बताकर उन्हें 100 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया। उस पर भरोसा करते हुए अमित ने पहली बार 40 हजार की रकम सुनील इंटरप्राइजेज नामक फर्म को गूगल पे के माध्यम से भेजी। इसके बाद आरोपितों ने एक फर्जी एप जीएसजीइ पर उनका अकाउंट बनाया, जिसमें नकली मुनाफा दिखाकर भरोसा बढ़ाया गया।

    धीरे-धीरे अलग-अलग खातों में 1 लाख, 99,900 रुपये, 1 लाख, 94 हजार, 1 लाख रुपये, 50 हजार और अंत में 5 लाख रुपये तक की रकम विभिन्न बैंकों के खातों में ट्रांसफर करवाई। जब अमित ने मुनाफा निकालने की मांग की तो आरोपितों ने अकाउंट अनलॉक करने के नाम पर और पैसे मांगे। अंततः जब कोई रिटर्न नहीं मिला और काल व चैट बंद हो गई, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ। शिकायतकर्ता ने 25 जुलाई 2025 को साइबर पोर्टल पर शिकायत संख्या 21307250032827 दर्ज करवाई थी। अब थाना साइबर क्राइम अंबाला में एफआइआर दर्ज की है।