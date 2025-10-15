अंबाला में नीलगाय को बचाने में 20 फीट नीचे गिरी एंबुलेंस, मरीज की मौत; ड्राइवर सहित दो घायल

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जा रही एक प्राइवेट एंबुलेंस सोमवार रात को अंबाला के घेल लिंक रोड पर करीब 20 फीट ऊंचाई से नीचे पलट गई। हादसे में मरीज निर्मल सिंह की मौत हो गई, जबकि चालक सोनू गुप्ता और एंबुलेंस में मौजूद सहायक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गांव सदर पोस्ट आफिसलाहरू निवासी निर्मल सिंह कुछ समय से पेट की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। रविवार देर शाम अस्पताल से उन्हें एंबुलेंस के जरिए कांगड़ा ले जाया जा रहा था। बताया गया कि एंबुलेंस चालक ने दिल्ली से रवाना होते समय मोबाइल नेविगेशन का सहारा लिया।

लेकिन नेविगेशनसिस्टम ने एंबुलेंस को गलत रास्ते पर मोड़ दिया, जिससे वाहन अंबाला के घेल क्षेत्र में एक लिंक रोड पर पहुंच गई जहां पर एक पटरी पर गाड़ी चढ़ गई। पटरी पर जाते समय करीब एक बजे गाड़ी के आगे अचानक नीलगाय आ गई। उसे बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और एंबुलेंस करीब 20 फीट नीचे गिरकर तीन बार पलटी। हादसे में गंभीर रूप से घायल निर्मल सिंह को तुरंत जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।