Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला में युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 70 लाख की धोखाधड़ी, आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बनाकर पीटा

    By KULDEEP SINGH CHAHAL Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:11 PM (IST)

    कालपी निवासी मनप्रीत सिंह के बेटे हर्षप्रीत को अमेरिका भेजने के नाम पर 70 लाख की ठगी हुई। आरोपियों ने हर्षप्रीत को बंधक बनाकर पीटा और बाद में वह डिपोर्ट हो गया। दविंद्र सिंह के माध्यम से कमलजीत और उसके पिता बलबीर से मुलाकात हुई थी जिन्होंने 60 लाख में अमेरिका भेजने का सौदा किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमेरिका भेजने के नाम पर 70 लाख ठगे, आरोप बंधक बनाकर पीटा। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मुलाना (अंबाला)। कालपी के रहने वाले मनप्रीत सिंह के बेटे हर्षप्रीत सिंह को अमेरिका भेजने के नाम पर 70 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोप है कि आरोपितों ने उसके बेटे को बंधक बनाकर रखा और मारपीट भी की। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता का बेटा अमेरिका से डिपोर्ट तक हो गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत में मनप्रीत सिंह निवासी कालपी ने बताया दविंद्र सिंह निवासी तसिंबली जिला मोहाली पंजाब के साथ शिकायतकर्ता की जान पहचान थी। दविंद्र ने उन्हें बताया कि कमलजीत सिंह उसका दोस्त है जोकि अपने पिता बलबीर सिंह के साथ लड़कों को विदेश भेजने का काम करता है। दविंद्र ने उसकी मुलाकात कमलजीत सिंह और उसके पिता बलबीर से कराई जहां हर्षप्रीत को अमेरिका भेजने और सैटल कराने का सौदा 60 लाख रुपये में तय हुआ।

    41 लाख 50 हजार रुपये जमीन बेचकर और 10 लाख रुपये रिश्तेदारों से उधार लेकर और 10 लाख रुपये आढ़ती से ब्याज पर लिए, जिसमें 60 लाख रुपये लेकर अपने बेटे और दोस्तों के साथ कमलजीत के घर मुलाना पहुंचे। यहां कमलजीत सिंह, उसका पिता बलबीर सिंह, माता व दविंद्र सिंह व सतनाम निवासी हेमामाजरा मिले। आरोपित ने 60 लाख रुपये और हर्षप्रीत का पासपोर्ट और शैक्षणिक दस्तावेज सहित कई खाली और प्रिंटेड कागजातों पर हस्ताक्षर भी कराए और एक महीने के भीतर उसे अमेरिका भेजने का आश्वासन दिया।

    अगस्त 2024 को कमलजीत सिंह ने बताया कि हर्षप्रीत का वीजा आ गया है जिसके बाद कमलजीत सिंह, उसके पिता बलबीर सिंह और माता ने 20 लाख रुपये लेने के बाद हर्षप्रीत को अमेरिका रवाना किया। जब हर्षप्रीत रास्ते में था तो हर्षप्रीत के साथ जब उसके पिता की बात हुई तो वह रोने लगा और काफी डरा हुआ था।

    इस बारे आरोपितों से बात की गई तो उन्होंने और रुपये मांगे। शिकायतकर्ता ने रुपये देने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि वह उनकी शिकायत पुलिस को करेगा तो आरोपितों ने उसके बेटे को मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2025 को हर्षप्रीत सिंह को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया।

    हर्षप्रीत ने आकर बताया कि आरोपितों ने उसे अपने आदमियों से बंधक बनाया। उसका सारा सामान लूट लिया और उसके साथ मारपीट की। हर्षप्रीत सदमे में है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कमलजीत सिंह, बलबीर सिंह, बलबीर की पत्नी निवासी मुलाना, दविंद्र सिंह निवासी तसिम्बली, सतनाम निवासी हेमामाजरा, दविंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की है।