अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, अंबाला में भर्ती का फिजिकल टेस्ट इस दिन होगा

जासं, अंबाला। खड़्गा स्पोर्ट्स स्टेडियम इस नवंबर फिर से जोश, अनुशासन और देशभक्ति के सुरों से गूंजेगा। आठ से 12 नवंबर तक यहां आयोजित होने जा रही अग्निवीर पुरुष भर्ती का दूसरा चरण (फिजिकल और मेडिकल टेस्ट) युवाओं के सपनों को पंख देने जा रहा है। यह वही युवा हैं जो पहले चरण की आनलाइन परीक्षा पास कर चुके हैं।