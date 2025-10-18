Language
    अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, अंबाला में भर्ती का फिजिकल टेस्ट इस दिन होगा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। अंबाला में अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट जल्द होगा। सेना भर्ती कार्यालय तैयारियों में जुटा है। युवाओं को टेस्ट की तैयारी करने की सलाह दी गई है। टेस्ट की तिथि और समय जल्द ही सेना भर्ती कार्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

    अग्निवीर फाइल फोटो

    जासं, अंबाला। खड़्गा स्पोर्ट्स स्टेडियम इस नवंबर फिर से जोश, अनुशासन और देशभक्ति के सुरों से गूंजेगा। आठ से 12 नवंबर तक यहां आयोजित होने जा रही अग्निवीर पुरुष भर्ती का दूसरा चरण (फिजिकल और मेडिकल टेस्ट) युवाओं के सपनों को पंख देने जा रहा है। यह वही युवा हैं जो पहले चरण की आनलाइन परीक्षा पास कर चुके हैं।

