अग्निवीर हो जाएं तैयार, अंबाला में 8 नवंबर से शुरू होगा भर्ती का दूसरा चरण, देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, अंबाला। आर्मी भर्ती निदेशक अंबाला ने बताया कि 8 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक खड्गा स्पोट्र्स स्टेडियम अंबाला कैंट में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण (फिजिकल एवं मेडिकल) का आयोजन किया जायेगा।

इस भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के वे पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जोकि प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित आनलाइन कामन परीक्षा में शार्टलिस्ट हुए है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 14 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिए गए हैं।