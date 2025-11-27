अंबाला में इलाज के दौरान किशोर की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, फिर हाथ जोड़कर डॉक्टर से मांगी माफी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। जिला नागरिक अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 23 नवंबर को किशोर कर्तव्य की मौत के बाद परिजनों द्वारा तोड़फोड़ करने व डॉक्टर को धमकाने और गोली देने के मामला वीरवार को आपसी समझौते से सुलझ गया। हालांकि यह समझौता इतना आसान नहीं था।

सुबह करीब 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इस मामले को लेकर ट्रामा सेंटर में हंगामा हुआ। माफी मांगने के लिए आए मृतक के स्वजन पहले यह लिखकर देने के लिए तैयार नहीं हुए कि यदि महिला डॉक्टर वंशिका को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वह खुद होंगे।

इसके बाद महिला भावना यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने महिला डॉक्टर को गाली दी। लेकिन मौके पर पुलिसकर्मी ने यह स्पष्ट किया की वह इंग्लिश भाषा में महिला डॉक्टर को गाली दे रही थी। हालांकि भावना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके भाई ने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी और कहा कि वह सभी की जिम्मेदारी लेता है।

यदि वह होता तो इस तरह की घटना ही नहीं होती। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि गलती जिन्होंने की है वही माफी मांगे। लंबी जद्दोजहद के बाद परिवार के कुल छह लोगों ने डॉक्टर के समक्ष पहले हाथ जोड़कर बंद कमरे में माफी मांगी इसके बाद लिखित में भी माफी मांगते हुए हस्ताक्षर और अंगूठे लगाए।

कुल तीन महिलाओं और तीन पुरुषों ने माफी मांगी। बता दें कि 23 नवंबर को बेसुध हालत में परिजन कर्तव्य को लेकर ट्रामा सेंटर में लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर वंशिका ने प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद ही एकजुट हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। यहां तक कि कंप्यूटर, प्रिंटर आदि सामान भी गिरा दिया था। ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर को भी धमकाया था।