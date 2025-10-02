Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला में रामलीला मैदान में युवक ने पुलिसकर्मी का पकड़ा गिरेबान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    अंबाला शहर के मानव चौक के पास रामलीला मैदान में बुधवार रात एक युवक ने कांस्टेबल अर्जुन का गिरेबान पकड़कर मारपीट की जिससे उसकी वर्दी के बटन टूट गए। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने पर साहिल के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कांस्टेबल लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    रामलीला मैदान में युवक ने पुलिसकर्मी का पकड़ा गिरेबान, चले मुक्के। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। मानव चौक के पास रामलीला मैदान में बुधवार रात बवाल हुआ। एक युवक ने यहां पर कांस्टेबल अर्जुन का गिरेबान पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच मुक्के चले। करीब एक मिनट यह हंगामा चला। इस दौरान कांस्टेबल की वर्दी के बटन टूट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। मामले में बुधवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने पर साहिल के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    पुलिस ने परशुराम नगर निवासी साहिल को मौके पर ही धरदबोचा। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें कांस्टेबल अर्जुन लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

    वह सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे। उनके साथ दूसरा पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। इसी दौरान लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। भीड़ में से एक युवक उनका वीडियो बनाने लगता है। इसी बीच अर्जुन के साथ का पुलिसकर्मी वीडियो बनाने वाले को रोकता नजर आ रहा है।

    वीडियो बनते देख अर्जुन खुद को जैसे-तैसे संभालते हुए और लड़खड़ाते हुए युवक की तरफ झपटते हैं। भीड़ बीच-बचाव करती नजर आ रही है। वीडियो बनाने वाले युवक को कांस्टेबल पकड़ लेता है और युवक भी कांस्टेबल अर्जुन का गला पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचता है। इसी बीच दूसरा युवक बीच बचाव करने का प्रयास करता है।

    सिपाही अर्जुन व वीडियो बनाने वाले युवक के बीच मुक्के चलते हैं। शिकायत में कहा- लोगों को कहा था यहां इकट्ठा न हों, युवक तैश में आया पुलिस शिकायत में कांस्टेबल अर्जुन ने बताया कि वह बुधवार रात को राइडर के साथ मानव चौक के पास रामलीला मैदान में पहुंचा था। यहां लोगों की भीड़ रामलीला देखने के लिए जुटी थी।

    यहीं पर मूंगफली इत्यादि की रेहड़ी भी लगी थी। एक रेहड़ी के पास बहुत भीड़ लगी थी। अर्जुन ने बताया कि उसने लोगों से कहा कि इकट्ठा न हों। इसी दौरान एक युवक साहिल तैश में आ गया और उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया। इतना ही नहीं वर्दी के बटन तोड़कर धक्के-मुक्के भी मारे। इस दौरान एसपीओ राय सिंह ने उसे छुड़वाया।