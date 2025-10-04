अंबाला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर महिला ने दिया बेटी को जन्म, ट्रेन में सफर के दौरान हुई प्रसव पीड़ा

जागरण संवाददाता, अंबाला। ट्रेन नंबर 12470 में सफर कर रही एक महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सूचना जीआरपी स्टाफ को मिली, जिसके बाद महिला कॉन्स्टेबल ज्योति दीक्षित ने महिला को अटैंड किया और नागरिक अस्पताल में सूचना दी।

महिला की प्लेटफार्म पर ही डिलीवरी करवाई गई, जिसके बाद उसे नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट भेजा गया। ट्रेन में सवार एक यात्री ने एएसआइ हंसराज को कार्यालय में आकर बताया कि ट्रेन में सफर कर रही महिला पूजा (25) को प्रसव पीड़ा हो रही है।

महिला के साथ उसका पति विनोद कुमार निवासी शाहाबाद देहात हरदोई उत्तर प्रदेश भी था। इसी दौरान महिला कॉन्स्टेबल ज्योति दीक्षित के साथ वे कोच में पहुंचे।

इससे पहले नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी को सूचना दे दी गई थी, जबकि स्टाफ भी पहुंच गया था। इसी दौरान जब महिला को कोच से उतारा गया तो प्लेटफार्म नंबर एक पर ही महिला की डिलीवरी हो गई।

महिला ने बच्ची को जन्म दिया। आवश्यक उपचार के बाद जच्चा और बच्चा को नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट भेजा गया, जबकि दोनों स्वस्थ हैं।