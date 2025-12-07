अंबाला में तेज रफ्तार कार ने ली प्रवासी मजदूर की जान, काम से घर लौटते समय हुआ हादसा
अंबाला के मोटर मार्केट में तेज रफ्तार कार ने एक प्रवासी मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के गौंडा का रहने वाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। मोटर मार्केट में शनिवार रात को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने पर प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश गौंडा निवासी लक्ष्मनपुरा जाट गांव निवासी मनसा राम (30) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि काम से छुट्टी होने के बाद मनसा अपने दोस्त दीपक के साथ कमरे पर जा रहा था। इसी दौरान कार ने टक्कर मार दी।
हादसे के दौरान मनसा राम उछलकर सड़क पर गिरा। उसका सिर डिवाइडर से टकराया और लहूलुहान हो गया। राहगीरों की मदद से उसे तुरंत उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
बलदेव नगर थाना पुलिस ने मृतक के साथी दीपक की शिकायत पर अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। दीपक ने बताया कि मनसा मजदूरी करता है।
उसके साथ गौंडा के ही लक्ष्मनपुरा जाट गांव निवासी मनसा राम (30)भी उसी के साथ जग्गी कॉलोनी में किराये पर रहता था। 6 दिसंबर को वह दोनों काम से छुट्टी करने के बाद अपने कमरे पर जा रहा थे। जैसे ही अंबाला-राजपुरा हाईवे पार कर मोटर मार्केट की तरफ पहुंचे तो एक कार ने मनसा राम को टक्कर मार दी।
