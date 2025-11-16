अंबाला में तेज रफ्तार कार ने पिकअप को मारी टक्कर, हाइवे किनारे गड्ढे में गिरी

संवाद सहयोगी, मुलाना। नेशनल हाईवे 344 पर मुलाना अनाज मंडी के पास एक तेज रफ्तार कार चालक ने हाइवे किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप हाईवे किनारे गड्ढों में जा गिरी। हादसे में आरोपित कार चालक को चोटें लगी हैं, साथ ही कार का अगला हिस्सा भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पिकअप में सवार युवक सुरक्षित है। डायल 112 टीम ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनप्रीत सिंह निवासी मोहाली ने बताया कि उनकी पिकअप नेशनल हाइवे किनारे खड़ी थी और चालक लघुशंका के लिए नीचे उतरा था कि अचानक पीछे से कार चालक ने तेज रफ्तार में उनकी पिकअप में अपनी कार मारी। टक्कर लगते ही पिकअप हाईवे किनारे गड्ढे में जा गिरी।