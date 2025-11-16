अंबाला में तेज रफ्तार कार ने पिकअप को मारी टक्कर, हाइवे किनारे गड्ढे में गिरी
मुलाना में नेशनल हाईवे 344 पर एक तेज़ रफ़्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि पिकअप खाई में जा गिरी। कार चालक घायल हो गया, जबकि पिकअप में सवार युवक सुरक्षित है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मनप्रीत सिंह ने बताया कि कार चालक नशे की हालत में था।
संवाद सहयोगी, मुलाना। नेशनल हाईवे 344 पर मुलाना अनाज मंडी के पास एक तेज रफ्तार कार चालक ने हाइवे किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप हाईवे किनारे गड्ढों में जा गिरी। हादसे में आरोपित कार चालक को चोटें लगी हैं, साथ ही कार का अगला हिस्सा भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पिकअप में सवार युवक सुरक्षित है। डायल 112 टीम ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू की।
मनप्रीत सिंह निवासी मोहाली ने बताया कि उनकी पिकअप नेशनल हाइवे किनारे खड़ी थी और चालक लघुशंका के लिए नीचे उतरा था कि अचानक पीछे से कार चालक ने तेज रफ्तार में उनकी पिकअप में अपनी कार मारी। टक्कर लगते ही पिकअप हाईवे किनारे गड्ढे में जा गिरी।
मनप्रीत ने बताया कि कार चालक नशे की हालत में था। उसकी कार में भी नशे का सेवन करने से संबंधित सामग्री थी। हादसे में आरोपी कार चालक को चोट लगी है और कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं गड्ढे में गिरी पिकअप को निकालने के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंच कार्रवाई में जुट गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।