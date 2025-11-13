Language
    अंबाला में शादी समारोह में चले लाठी-डंडे, पुलिसकर्मी की मौत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    अंबाला के मुलाना में एक शादी समारोह में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें लाठी-डंडे चले। इस घटना में हरियाणा पुलिस के जवान अमन की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झगड़ा डीजे पर नाचने के दौरान हुआ, जिसके बाद सुनंदन और अमन पर हमला किया गया।

    अंबाला में शादी समारोह के लाठीचार्ज में पुलिसकर्मी की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला कैंट मुलाना हलका स्थित सीरसगढ़ में एक शादी समारोह में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान लाठी डंडे चले, जबकि इसमें हरियाणा पुलिस के जवान अमन की मौत हो गई।

    मुलाना थाना पुलिस ने सुनंदन निवासी गांव कंबासी की शिकायत पर टिंकू, रोहित, अमन, सोनू के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। लड़की की शादी में बाराती आए हुएथे।

    डीजे पर नाचते समय कुछ विवाद हो गया, जबकि यह बाराती चले गए। बाद में जब सुनंदन और अमन वापस घर जाने लगे, तो इन दोनों को रोका और लाठी डंडे बरसा दिए।

    दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों को एमएम अस्पताल मुलाना में लाया गया। यहां पर अमन की उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपितों की तलाश पुलिस कर रही है।

