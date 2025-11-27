Language
    अंबाला में विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:23 PM (IST)

    अंबाला शहर में हरप्रीत कौर नामक एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।

    विवाहिता ने घर पर ही फंदा लगाकर की आत्महत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बड़ी घेल में 27 वर्षीय हरप्रीत कौर ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब डेढ़ साल पहले ही उसकी शादी शिवकुमार के साथ हुई थी। हालांकि, उनकी अभी कोई संतान नहीं थी। मृतक हरप्रीत कौर की सास ज्ञानकौर आशा वर्कर है जबकि ससुर हरकेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं।

    समाचार लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था क्योंकि मृतका के स्वजनों की ओर से कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि हरप्रीत कौर ने घर ही चादर से फंदा बनाकर उसे पंखे पर लगाया और उसपर झूल गई। आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है।

    घटना दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है। शव को जिला नागरिक अस्पताल में करीब डेढ़ बजे लाया गया था। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। मृतका का पति शिवकुमार प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट बनाने का सेंटर एक पेट्रोल पंप पर चलता है।

    साथ ही पीवीसी सीट लगाने का काम भी करता है। सदर थाना प्रभारी शंभू ने बताया कि हरप्रीत कौर ने आत्महत्या की है। लेकिन आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि अभी इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं दी है।