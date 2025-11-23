Language
    अंबाला में जमीन की खरीद-फरोख्त में लगाया 15 लाख का चूना, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    अंबाला में जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता बशीर अहमद को 15 लाख रुपये का चूना लगाया गया। साहिबद नामक व्यक्ति ने जमीन में निवेश का लालच दिया, जबकि अमित कुमार ने एडवांस देने की बात कही। किस्तों में पैसे देने के बाद, आरोपियों ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना महेश नगर पुलिस ने जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी करने की शिकायत पर केस दर्ज किया है। शिकायत में बशीर अहमद निवासी गांव रामपुरा, तहसील तिजारा, जिला भिवाड़ी राजस्थान ने बताया कि उनके गांव साहिबद नाम का व्यक्ति है, जिसने बताया कि अंबाला के गांव केसोपुर में 11 एकड़ जमीन बिकाऊ है।

    इसमें यदि निवेश करते हैं, तो मोटा मुनाफा मिल सकता है। उसने कहा इतने रुपये नहीं हैं, शातिर ने कहा जमीन में मेरे दोस्त अमित कुमार, जोकि अंबाला का रहने वाला है ने 25 लाख रुपये एडवांस दे रखा है। अमित से मिलवा देता हूं, जो ठीक लगे वह कर लेना। वह अंबाला आया और अमित से मिला। उसे बताया कि गांव के पूर्व सरपंच सहित नंबरदार से बात हुई, जिसने जमीन दिखाई और कहा कि जमीन का अमित के साथ सवा करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सौदा हुआ है और अमित ने 25 लाख रुपये एडवांस दिए हैं।

    अमित ने कहा कि उसका दोस्त अमन है और उसके ससुर ने इस जमीन के लिए पांच लाख रुपये दिए हैं, जबकि सौदा डेढ़ करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हुआ है। वह झांसे में आ गया, जबकि अमित ने उसे अमन व उसके ससुर से मिलवाया। अमित बार-बार फोन करता रहा और कहा कि बयाना हो जाएगा और उसके दो-तीन दिनों में पेमेंट आ जाएगी और आपकी रकम वापस कर देंगे।

    उसने अलग-अलग किस्तों में कुल 15 लाख रुपये दे दिए। आरोपितों ने इकरारनामा भी लिखवाया। इस पर शातिरों ने कहा कि पूरी पेमेंट करनी होगी तभी जमीन की खरीद होगी। जब बात की तो आरोपित बहाना बनाने लगे। अपने रुपये वापस मांगे तो आनाकानी करने लगे। बाद में पता चला कि यह सभी आपस में मिले थे, जबकि उसे 15 लाख रुपये का चूना लगा दिया। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।