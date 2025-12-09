हरियाणा के अंबाला में मजदूर से सात लाख की ठगी, विदेश भेजने के नाम पर किया फ्रॉड
अंबाला में विदेश भेजने के नाम पर सात लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। विदेश भेजने के नाम पर सात लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को काबू किया है। आरोपित सतीश सैनी गांव रुपोमाजरा का रहने वाला है।
आरोपित को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, धर्मपाल निवासी विष्णु विहार, अंबाला शहर ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।
उसने अपने बेटे गुरविंद्र सिंह को विदेश भेजने के लिए सन स्काई ओवरसीज, जलबेड़ा रोड अंबाला शहर के माध्यम से फाइल लगवाई थी। धर्मपाल ने बताया कि उसके परिचित सतीश सैनी ने उसकी मुलाकात हरभजन सिंह और हरप्रीत सिंह से करवाई। तीनों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके बेटे को विदेश भेज देंगे, जिसके लिए 14 लाख रुपये की मांग की थी।
शिकायत के अनुसार, धर्मपाल ने आरोपितों को कुल सात लाख रुपये विभिन्न तिथियों में आनलाइन ट्रांसफर किए। इनमें हरप्रीत सिंह के खाते में 3,06,500 रुपये और हरभजन सिंह के खाते में 3,50,000 रुपये जमा करवाए गए। धर्मपाल का कहना है कि लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो उसके बेटे को विदेश भेजा गया और न ही उसकी रकम लौटाई गई।
