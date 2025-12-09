हरियाणा के अंबाला में मजदूर से सात लाख की ठगी, विदेश भेजने के नाम पर किया फ्रॉड

जागरण संवाददाता, अंबाला। विदेश भेजने के नाम पर सात लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को काबू किया है। आरोपित सतीश सैनी गांव रुपोमाजरा का रहने वाला है। आरोपित को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, धर्मपाल निवासी विष्णु विहार, अंबाला शहर ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।

उसने अपने बेटे गुरविंद्र सिंह को विदेश भेजने के लिए सन स्काई ओवरसीज, जलबेड़ा रोड अंबाला शहर के माध्यम से फाइल लगवाई थी। धर्मपाल ने बताया कि उसके परिचित सतीश सैनी ने उसकी मुलाकात हरभजन सिंह और हरप्रीत सिंह से करवाई। तीनों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके बेटे को विदेश भेज देंगे, जिसके लिए 14 लाख रुपये की मांग की थी।