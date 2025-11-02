हरियाणा में खुदाई में मिला श्रीराम नाम का तैरने वाला पत्थर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। गांव सौंडा में प्लॉट में खोदाई के दौरान श्रीराम लिखा हुआ तैरने वाला पत्थर और अन्य धातु की मूर्तियां मिली हैं। जो लाल रंग के कपड़े में बांधी हुई थी। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल की जा रही है। वहीं, प्लॉट मालिक मूर्तियां निकलने का दावा कर रहा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

लक्ष्मी नगर की रहने वाली राजरानी ने बताया कि उसका गांव सौंडा में प्लॉट है, जहां पर वह अपना मकान बनाने जा रही थी, इसको लेकर प्लॉट पर जेसीबी चल रही थी। उसके पास कॉल आई कि प्लॉट में तैरने वाला पत्थर और मूर्तियां मिली हैं। जिसके बाद वह मौके पर पहुंची।