हरियाणा में खुदाई में मिला श्रीराम नाम का तैरने वाला पत्थर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
अंबाला के सौंडा गांव में प्लॉट की खुदाई में श्रीराम लिखा तैरता पत्थर और धातु की मूर्तियां मिलीं। प्लॉट मालिक ने मूर्तियां मिलने का दावा किया है, पर पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एकादशी पर खाटू श्याम के जन्मदिन के कारण लोगों ने मंदिर बनाने की मांग की और भजन कीर्तन शुरू कर दिया।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। गांव सौंडा में प्लॉट में खोदाई के दौरान श्रीराम लिखा हुआ तैरने वाला पत्थर और अन्य धातु की मूर्तियां मिली हैं। जो लाल रंग के कपड़े में बांधी हुई थी। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल की जा रही है। वहीं, प्लॉट मालिक मूर्तियां निकलने का दावा कर रहा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
लक्ष्मी नगर की रहने वाली राजरानी ने बताया कि उसका गांव सौंडा में प्लॉट है, जहां पर वह अपना मकान बनाने जा रही थी, इसको लेकर प्लॉट पर जेसीबी चल रही थी। उसके पास कॉल आई कि प्लॉट में तैरने वाला पत्थर और मूर्तियां मिली हैं। जिसके बाद वह मौके पर पहुंची।
देखा कि खाटू श्याम, हनुमान, लड्डू गोपाल की धातू की मिली मूर्तियां, श्रीराम लिखा तैरने वाला पत्थर है। जहां पर उसने काम रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि वह पहले उसका घर बनाया जाए, फिर अपना घर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लोग मांग कर रहे हैं कि यहां पर मंदिर बनाओ। क्योंकि आज एकादशी है और खाटू श्याम का जन्मदिन है। जिसके बाद खाली प्लॉट पर भजन कीर्तन शुरू कर दिया गया।
